REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT: 0-0

REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT: Real vizează câştigarea trofeului pentru a treia oară consecutiv, o premieră în actualul format al competiţiei.

REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT:



Echipele probabile:

Real Madrid: K. Navas - Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale (sau Asensio), Benzema, Cristiano Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Mané, Firmino, Salah. Antrenor: Jurgen Klopp.



Real a cucerit primele cinci trofee în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent (1956-1960), iar Ajax (1971, 1972, 1973) şi Bayern Munchen (1974, 1975, 1976) au reuşit triple consecutive în Cupa Campionilor Europei.



Madrilenii au 12 trofee în palmaresul lor (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), câştigând ultimele şase finale jucate. Real este a doua echipă care joacă trei finale consecutive în Champions League, după Juventus, între 1996 şi 1998.



REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT: Liverpool are cinci trofee în competiţie, 1977, 1978, 1981, 1984 şi 2005, însă niciun jucător din actualul lot al lui Jurgen Klopp nu a mai jucat în vreo finală de Champions League.



Cele două formaţii s-au înfruntat de cinci ori în cea mai importantă competiţie intercluburi, Liverpool câştigând de trei ori, iar Real de două ori (golaveraj 6-4).



Finala de sâmbătă este o reeditare a cele din 1981, când Liverpool s-a impus cu 1-0 la Paris, prin golul marcat de fundaşul Alan Kennedy (82), aceea fiind ultima înfrângere suferită de Real într-o finală europeană.



În drumul spre finală, Real Madrid a terminat pe locul al doilea în Grupa H, cu 13 puncte, după Tottenham Hotspur (1-1, 1-3), dar înaintea altor două formaţii, Borussia Dortmund (3-1, 3-2) şi APOEL Nicosia (3-0, 6-0). În optimi, madrilenii au trecut de PSG, cu 3-1 şi 2-1, apoi au avut câştig de cauză în faţa finalistei de anul trecut, Juventus, după 3-0 la Torino şi 1-3 la Madrid, cu un final controversat de meci. În semifinale, echipa lui Zinedine Zidane a eliminat-o pe Bayern Munchen, cu 2-1 în deplasare şi 2-2 acasă.



Liverpool a fost nevoită să joace şi play-off, unde a dispus cu 2-1 şi 4-2 de formaţia germană Hoffenheim.



''Cormoranii'' au ocupat primul loc în Grupa E, cu 12 puncte, fiind urmaţi de Sevilla (2-2, 3-3), de Spartak Moscova (1-1, 7-0) şi NK Maribor (7-0, 3-0). În optimi, Liverpool a surclasat-o pe Porto (5-0), remizând acasă (0-0). A câştigat ambele partide din sferturi cu Manchester City (3-0 şi 2-1), iar în semifinale a eliminat-o pe AS Roma, după 5-2 şi 2-4.



Vârful de lance al spaniolilor este atacantul Cristiano Ronaldo, care a marcat 15 goluri în acest sezon al Ligii Campionilor, cu 5 mai multe decât următorii clasaţi. Ronaldo a expediat 66 de şuturi, dintre care 33 şi-au atins ţinta.



Liverpool este echipa cu cel mai bun atac în acest sezon, 40 de goluri marcate, un record pentru un club din Anglia. Cei mai buni marcatori ai săi sunt Mohamed Salah (10), Roberto Firmino (10) şi Sadio Mane (9). Egipteanul Salah are 44 de goluri în toate competiţiile în acest sezon şi este destul de aproape de recordul deţinut de galezul Ian Rush, care a marcat de 47 de ori pentru ''cormorani'' în stagiunea 1983-84.



Arbitrul finalei va fi sârbul Milorad Mazic, iar arbitri asistenţi vor fi compatrioţii săi Milovan Ristic şi Dalibor Djurdjevic, Nenad Djokic şi Danilo Grujic au fost desemnaţi arbitru adiţionali, iar francezul Clement Turpin va fi arbitru de rezervă.

REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT: Lumea fotbalului este în sărbătoare. Real Madridși Liverpool se întâlnesc în cel mai așteptat meci al primăverii: finala Champions League din sezonul 2017-2018. Partida oferă și prilejul stabilirii unui record al competiției: cele două echipe au, împreună, 17 trofee câștigate în UCL, lucru neîntâlnit la vreun ultim act al edițiilor precedente (Real are 12, în timp ce Liverpool are 5).

Finala de la Kiev pune față în față cele mai prolifice echipe într-un singur sezon din istoria competiției (luând în calcul și preliminariile). Liverpool, care a început stagiunea cu play-off-ul de accedere în grupe, a stabilit recordul, după returul cu AS Roma, din semifinale: are 46 de goluri marcate în 14 partide, adică 3,29 reușite pe meci. Media nu este finală, pentru că mai este de disputat un meci. Britanicii au depășit-o la acest capitol tocmai pe Real Madrid, care în sezonul 2013-2014 a avut 41 de reușite în 13 meciuri - o medie de 3,15 goluri în fiecare partidă.

REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT, duel Cristiano Ronaldo - Salah

Cristiano Ronaldo și-a revenit după accidentarea la gleznă pe care a suferit-o la El Clasico și e la 90 de minute de un nou titlu de golgheter al competiției. Cu 15 goluri marcate în cele 12 meciuri ale Realului până în finala Champions League, portughezul deține și recordul de reușite în istoria întrecerii: a marcat de 120 de goluri pentru Real și Manchester United.

"Pe Cristiano Ronaldo îl văd în formă bună, înainte de ultimul meci al sezonului. Trăiește și respiră pentru astfel de meciuri", a spus Zidane.

De partea cealaltă, Jurgen Klopp a încercat să spulbere marile temeri ale fanilor lui Liverpool, cu privire la faptul că marile vedete, egipteanul Mohamed Salah și senegalezul Sadio Mane, sunt în plin Ramadan, postul sfânt al Islamului. Despre Salah, unul dintre fizioterapeuții echipei a anunțat, zilele trecute, că va face o pauză joi, vineri și sâmbătă, pentru a fi în deplinătatea forțelor la finala cu Real. Acum, Klopp anunță că Salah e în formă.

"Salah e în deplinătatea forțelor și orice ar trebui să fie în preziua unei finale sau a unui meci, în general. Cristiano Ronaldo și Messi au peste 30 de ani și sunt încă în formă fantastică, marchează fiecare un număr impresionant de goluri. Acum, toată lumea așteaptă să vadă cine va fi următorul. Dacă Mo poate ajunge acolo, rămâne de văzut în anii următori. Are un potențial fantastic, a avut un sezon excepțional, dar anii următori vor arăta dacă poate face ceva similar. Nu e atât de ușor, pentru că altfel ar fi reușit acest lucru mai mulți jucători", a spus Jurgen Klopp, la conferința de presă de vineri.

REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT: o finală cu repetiție în Champions League

Finala dintre Real - Liverpool nu este o premieră. Cei doi granzi ai continentului s-au întâlnit în ultimul act și în 1981, când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni. Atunci, pe stadionul Parc des Princes, din Paris, englezii s-au impus cu 1-0, prin golul lui Alan Kennedy. Aceea a fost, de altfel, ultima finală de CCE/UCL pierdută de madrileni, care dețin recordul de triumfuri în competiție: 12.

Liverpool era antrenată de Bob Paisley, singurul tehnician care a cucerit de 3 ori în carieră cel mai râvnit trofeu european și omul pe care Zinedine Zidane l-ar putea egala, în cazul în care va câștiga meciul de la Kiev. Francezul de la Real Madrid ar avea totuși o doză de unicitate, dacă ar realiza acest lucru: ar fi primul antrenor cu 3 succese la rând.

"Nu suntem favoriţi. Nici noi, nici Liverpool. Este 50-50, ca în toate finalele. Nu vă faceţi griji, nici în vestiar nu ne considerăm favoriţi. Ar fi frumos să câştigăm un al treilea trofeu al Ligii Campionilor consecutiv. Este pasiunea mea, iubesc competiţia. Dar în spatele tuturor acestora, este multă muncă. Nu numai a mea, ci şi a jucătorilor mei. Ca să joci a treia finală de Champions League la rând, îți trebuie talent, dar mai presus de toate, multă muncă", a spus Zinedine Zidane, la conferința de presă de vineri.

Liverpool beneficiază de cel mai prolific trident ofensiv într-un singur sezon de Champions League. Trio-ul Salah - Firmino - Mane a marcat 29 de goluri și a depășit deja celebrul BBC al Realului din sezonul 2013-2014 (28 de goluri au marcat atunci Cristiano, Bale și Benzema). Podiumul all-time e completat de MSN-ul Barcelonei (27 de goluri a marcat tridentul Messi - Suarez - Neymar în 2014-2015).

Liverpool și Real Madrid împart un alt record al competiției: au cele mai multe goluri marcate în deplasare într-un singur sezon de Champions League (20). Cu reușitele din returul de la Roma, "cormoranii" au egalat performanța madrilenilor din sezonul 2013-2014. Cum finala se dispută la Kiev, pe teren neutru, echipa lui Klopp are nevoie de o singură reușită pentru a stabili o nouă bornă istorică în UCL.

Lotul lui Real Madrid

Portari: Keylor Navas, Casilla, Luca Zidane;

Fundași: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo Hernandez, Achraf;

Mijlocași: Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, Ceballos;

Atacanți: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mayoral.

Echipa probabilă a Realului:

Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Bale, Cristiano Ronaldo.

Lotul lui Liverpool

Portari: Karius, Mignolet, Ward;

Fundași: Van Dijk, Lovren, Klavan, Phillips, Alexander-Arnold, Clyne, Robertson, Moreno;

Mijlocași: Henderson, Wijnaldum, Milner, Can, Lallana, Woodburn, Jones;

Atacanți: Firmino, Salah, Mane, Solanke, Ings, Camacho.

Echipa probabilă a lui Liverpool:

Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mane.

Philippe Coutinho este singurul fotbalist care poate realiza în acest sezon tripla campionat - Cupă - Champions League. Pe primele două le-a câștigat deja cu Barcelona, echipa la care s-a transferat la începutul lui 2018. În prima parte a sezonului a jucat la Liverpool. Dacă englezii vor cuceri trofeul, va fi creditat și el printre câștigători, mai ales că a contribuit la parcursul european: are 5 goluri în 5 meciuri disputate în actuala stagiune de Liga Campionilor.

REAL MADRID - LIVERPOOL LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA LIGII CAMPIONILOR 2018 PRO TV TELEKOM SPORT: Preţurile au explodat la Kiev înaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal, în care se vor întâlni sâmbătă echipele Real Madrid şi FC Liverpool, riscând să se transforme în coşmar pentru suporterii celor două cluburi, iar fanii madrileni au preferat chiar să returneze 1.000 de bilete, informează AFP.

Anumite hoteluri din capitala ucraineană au majorat şi cu sută la sută tariful lor obişnuit şi, printre miile de fani aşteptaţi, cei care aveau rezervare deja s-au trezit cu rezervarea anulată.

Preşedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksandr Ceferin, a anunţat că biletele înapoiate de fanii Realului nu vor putea fi revândute suporterilor echipei FC Liverpool din motive de securitate, urmând să fie oferite mai degrabă populaţiei locale.

'Totul a fost un coşmar' a declarat Marcos Sanchez, un suporter al clubului Real Madrid, a cărui rezervare a fost anulată şi s-a trezit în faţa unor preţuri uriaşe.

Anumite hoteluri din capitala ucraineană au majorat şi cu sută la sută tariful lor obişnuit şi, printre miile de fani aşteptaţi, cei care aveau rezervare deja s-au trezit cu rezervarea anulată.

Preşedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksandr Ceferin, a anunţat că biletele înapoiate de fanii Realului nu vor putea fi revândute suporterilor echipei FC Liverpool din motive de securitate, urmând să fie oferite mai degrabă populaţiei locale.

'Totul a fost un coşmar' a declarat Marcos Sanchez, un suporter al clubului Real Madrid, a cărui rezervare a fost anulată şi s-a trezit în faţa unor preţuri uriaşe.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor, ultimul meci jucat la clasicul ”21:45”. Fanii fotbalului își iau adio de la o oră tradițională, o oră care s-a identificat cu cea mai tare competiție inter-cluburi din lume. UEFA a decis ca din sezonul viitor să introducă programarea din Liga Europa şi în UCL. Astfel că vom avea meciuri care vor începe la 20:00, respectiv 22:00.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Zidane vs. Klopp 2-0 la finale europene! Pentru neamțul Jurgen Klopp, azi va fi a doua finală continentală din postura de antrenor al lui Liverpool, respectiv a doua finală de Liga Campionilor din carieră. Klopp a pierdut prima oară pe Wembley în faţa lui Bayern Munchen, când o pregătea pe Dortmund, iar în primul sezon la Liverpool a pierdut finala Ligii Europa în faţa spaniolilor de la Sevilla. Dincolo, Zidane a reușit performanța istorică de a cuceri pentru doi ani la rând Liga Campionilor în noul format, astfel că în acest sezon va ataca al treilea trofeu consecutiv.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. În 1981, când cele două cluburi s-au întâlnit pentru prima dată în finală, Liverpool era antrenată de Bob Paisley, singurul tehnician care a cucerit de 3 ori în carieră cel mai râvnit trofeu european și omul pe care Zinedine Zidane l-ar putea egala, în cazul în care va câștiga meciul de la Kiev. Francezul de la Real Madrid ar avea totuși o doză de unicitate, dacă ar realiza acest lucru: ar fi primul antrenor care cucerește de 3 ori la rând trofeul.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Ultimul act al competiției de azi este și o finală între doi dintre cei mai în formă marcatori ai planetei, Cristiano Ronaldo și Mohamed Salah. ”Balonul de Aur” a marcat 50 de goluri în toate competițiile în acest sezon, în timp ce Mo Salah are 48.

Real Madrid o bate pe Liverpool cu 1 milion la 850.000 de euro la prime!

Presa din Regat scrie că jucătorii lui Liverpool vor primi câte 850.000 de euro, dacă vor ridica trofeul Ligii Campionilor.

De partea cealaltă, madrilenii au au o primă mai mare pentru câştigarea trofeului: 1 milion de euro net. Câştigătoarea Champions League va primi din partea UEFA peste 60 de milioane de euro pentru acest sezon al cupelor europene.

Liverpool o bate pe Real Madrid la ”directele” din Liga Campionilor: scor 3-2! Finala de azi va fi cea de-a 6-a întâlnire dintre cele două în competiția supremă inter-cluburi din Europa. ”Cormoranii” conduc cu 3-2 după meciurile: