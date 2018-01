Regulament elevi 2018. Surprize de la Minister! Ce se se întâmplă cu telefoanele şi cu scutirile pentru ora de sport

Potrivit noului regulament efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise.

In noul regulament pentru elevi 2018 se mai precizeaza si ca „personalului din invatamant ii este interzis sa desfasoare sau sa incurajeze actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului si viata intima, privata sau familiala a acestuia sau ale celorlalti salariati din unitate”.

Se schimba si regulile in ceea ce ii priveste pe cei scutiti de la orele de sport. Mai exact, pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical in timpul orei, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea in vedere recomandarile medicale, de exemplu: arbitrarea, cronometrare, masurare, inregistrarea unor elemente tehnice sau tinerea scorului.

De asemenea, noul regulament scolar 2018 mai presupune ca „pe durata orelor de curs telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate din sala de clasa, setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ”.

