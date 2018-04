Reţetă de pâine integrală de casă

Mod de preparare Paine integrala de casa

Intr-un bol turnati 1 pahar din apa pregatita, cubul de drojdie si 2-3 linguri de faina alba.Amestecati bine cu telul si lasati 10-15 minute. Apoi turnati restul de apa si sarea, amestecati bine. Urmeaza faina alba si faina integrala.

Cu o lingura amestecati toate ingredientele pana se prind intre ele.

Apoi treceti aluatul pe masa de lucru si il framantati usor cu mainile pana se uniformizeaza.

Il acoperiti cu folie alimentara si il lasati sa dospeasca vreo ora – pana isi dubleaza volumul.

Impartiti aluatul in 8 si formati 2 bile. Le puneti in tava mare de cuptor deasupra unui disc de aluat unse cu putin ulei sau asternute cu hartie de copt – lasati sa creasca bine.Apoi puneti painea la cuptor pentru 45-60 de minute, la 180-200 grade, sa se coaca si rumeneasca bine. O scoateti din cuptor si lasati 10 minute in tava sa se racoreasca.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.