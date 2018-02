REŢETE POST: Chec cu năut şi spanac

Mod de preparare Chec cu naut si spanac

Mixezi ouale intregi pentru cateva minute apoi adaugi uleiul si laptele si amesteci pana la omogenizare.

Adaugi faina cernuta cu praful de copt si amesteci pana o incorporezi perfect in aluat. Adaugi cascavalul ras.

Speli spanacul si il tamponezi foarte bine cu hartie absorbanta de bucatarie. Spanacul trebuie sa fie complet uscat. Il toci marunt si il adaugi in aluat.

Scurgi nautul, il clatesti si il scurgi foarte foarte bine, apoi il pudrezi nautul cu 1 lingurita de faina si il adaugi si pe el in aluat. Adaugi sare si piper dupa gust si amesteci pana la omogenizare.

Tapetezi forma cu unt si faina, adaugi aluatul si introduci tava in cuptorul preincalzit la 180°C, pentru cca 40-45 de minute sau pana cand se rumeneste uniform.

Il scoti din cuptor, il lasi 5-6 minute in forma, apoi il rastorni pe un gratar. Dupa ce se raceste, il tai felii si il servesti.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: