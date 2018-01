Rocsana Marcu, devastată după ultima relaţie. "Mă excita intelectual, dar..."

Rocsana Marcu a mărturisit că nu îl mai iubeşte pe Bogdan, de care s-a despărţit înainte de Crăciun.

"Am suferit foarte tare. Deci, dacă vrem să slăbim, trebuie să suferim foarte tare. Nu o să plâng! A fost o poveste foarte frumoasă, recunosc. Eu credeam în ea şi vorbeam despre viitorul nostru împreună. La un moment dat, relaţia pe care eu mi-o imaginam începuse să o ia pe alt drum. Lui i se părea normal, mie nu, aşa că m-am decis să îl las să meargă pe un alt drum. Am încercat să îl schimb. Am făcut greşeala asta.

Voiam să lucrez la nişte mici aspecte ca să ne fie mai bine ca familie, gândindu-mă la copiii mei. Exagera în anumite privinţe. Exagera în ceea ce îl privea pe el, la viitorul lui. Urma să ne căsătorim. Am încercat să îl scap de probleme, nu am reuşit. E un om extraordinar, dar nu pentru mine, pentru altcineva. E un om mult prea bun pentru mine. Eu dăruiesc, dar trebuie ca şi celălalt să aibă capacitatea de a primi. Când nu se întâmplă aşa, mai bine fiecare pe drumul lui.

Nu îl mai iubesc absolut deloc. Îmi pun pe primul loc familia. Ne-am despărţit înainte de Crăciun, în decembrie era. S-au întâmplat mai multe lucruri în timp, dar am încercat să trec peste. Dar am zis că nu pot să trăiesc în trecut, dacă se repetă lucruri care daunează relaţiei. I-am zis că e păcat să pierd timpul. Nu i-am reproşat nimic niciodată! I-am deschis ochii şi i-am spus că are o capacitate intelectuală extraordinară. Ma excita intelectual, i-am spus. Dar, dacă nu ştia să gestioneze situaţia, strica totul! Dacă rezolvă problemele pe care i le-am spus, ar ajunge preşedintele României. Dar nu cred că le va rezolva. M-aş bucura! Ar fi pentru prima oară când m-aş înşela în privinţa unui bărbat.

Nu am jelit nici măcar o secundă. Să vă spun de ce: am realizat că, dacă aş fi rămas cu el, i-aş fi făcut mult rău. Dacă mai ai iubită, eşti cel mai fericit. Dar, dacă mi-ai înşelat aşteptările, te distrug! Îţii fac atât de mult rău! Nu sunt răzbunătoare, dar te termin psihic. Şi chiar nu am vrut să îi fac rău", a declarat Rocsana Marcu la o emisiune tv.