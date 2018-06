ROMANIA - FINLANDA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Ultimul test înainte de goana după un nou turneu final

ROMANIA - FINLANDA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: De zece ori s-au întâlnit cele două reprezentative în istorie, iar România e neînvinsă contra Finlandei: are şapte victorii şi trei egaluri şi un golaveraj de 26-4. Toate confruntările au fost oficiale. Recordul de scor din istoria "tricolorilor" este în continuare de la un meci cu finlandezii, câştigat cu 9-0 pe 14 octombrie 1973, la Bucureşti, în preliminariile CM din 1974.

Echipele probabile:

Romania : Tătăruşanu – Manea, Săpunaru, Bălaşa, Bancu – Anton, Nedelcu – Chipciu, Băluţă, Mitriţă – Puşcaş

: Tătăruşanu – Manea, Săpunaru, Bălaşa, Bancu – Anton, Nedelcu – Chipciu, Băluţă, Mitriţă – Puşcaş Finlanda: Hradecky – Pirinen, Toivio, Vaisanenm Raitala – Lod, Lam, Schuller, Taylor – Skrabb, Vayrynen





E plăcut să fiu din nou în România, ultima dată am fost în 2015 (n.r. când era secund la naţionala Finlandei), când am jucat un meci de calificare la Euro în Bucureşti. Acesta e unul dintre meciurile de pregătire pentru Liga Naţiunilor, care va începe în septembrie. Suntem foarte norocoşi că România nu va fi adversarul nostru, o o echipă de calitate. Naţionala voastră poate marca, sunt sigur. E o echipă de calitate, a fost la EURO, am un respect imens pentru ea.

Noi ne-am îmbunătăţit jocul. Obiectivul nostru este să ajungem la EURO. Este un întreg proces, dar ştim toţi că rezultatele bune aduc multă încredere echipei. Mă aştept la un meci bun şi la câteva surprize din partea jucătorilor, a prestaţiei lor. Poate vor fi nişte staruri în devenire. Pentru noi este o experienţă bună faptul că venim să jucăm în deplasare. Vom întâlni Grecia, Ungaria şi Estonia în Liga Naţiunilor. Mai ales Grecia. Pentru că au nişte fani nebuni acolo. Va fi ceva interesant şi pentru jucători să se obişnuiască cu o astfel de atmosferă", a declarat Markku Kanerva, antrenorul Finlandei.

Finlanda are opt meciuri consecutive înaintea meciului de mâine, cu România, ultima înfrângere suferit fiind cea în faţa Ucrainei, pe 11 iunie 2017, în preliminariile CM 2018. De atunci s-au mai jucat meciurile: Finlanda - Islanda 1-0, Kosovo - Finlanda 0-1, Croaţia - Finlanda 1-1, Finlanda - Turcia 2-2, Finlanda - Estonia 3-0, Iordania - Finlanda 1-2, Finlanda - Macedonia 0-0 şi Finlanda - Malta 5-0.

Dacă România a încheiat pe locul 4, cu 13 puncte, grupa E din preliminariile Mondialului din Rusia şi n-a mai fost la un Mondial din 1998, Finlanda a fost penultima, cu nouă puncte, în grupa I a preliminariilor şi n-a fost niciodată la un turneu final de Campionat Mondial sau Campionat European.

De la venirea lui Cosmin Contra pe banca tehnică, naţionala ţării noastre are cinci victorii, un egal şi o înfrângere. Doar două partide au fost însă oficiale: 3-1 cu Kazahstan şi 1-1 în Danemarca.

România are trei victorii consecutive în partidele amicale, 2-1 în Israel, 1-0 cu Suedia şi 3-2 cu Chile, în timp ce scandinavii sunt neînvinşi în ultimele şapte jocuri disputate. Finlanda a încheiat grupa preliminară neînvinsă în ultimele patru meciuri, în care a învins Islanda, 1-0, şi a remizat cu Croaţia, 1-1, şi Turcia, 2-2.

"Am pornit pe un drum şi trebuie să continuăm pe el indiferent de obstacolele care sunt pe parcurs. Iar eu cred că mesajul a fost bine primit de jucători. Sper să vedem un joc mai consistent, apropiat de cel cu Suedia. Pentru că echipa Finlandei e un pic asemănătoare, chiar şi ca mentalitate, cu cea a Suediei. Este o echipă nordică. Sper să văd mâine un meci mai apropiat de cel cu Suedia, decât de cel cu Chile. Cu Chile cred că am făcut cel mai slab meci, la fel şi cu Olanda în a doua repriză, când am primit cele trei goluri. În rest nu cred că jocul naţionalei a fost aşa de rău încât să ne facem griji. Am avut meciuri cu echipe puternice şi de multe ori România a jucat ofensiv şi un fotbal plăcut. Jocul echipei naţionale nu este foarte slab, dar nici foarte bun.

Eu cred că România are un joc bun spre foarte bun, prin care putem să câştigăm meciuri şi să ne calificăm la Campionatul European. Eu sunt realist şi din punctul meu de vedere echipa naţională se află pe un drum ascendent, un drum bun. Sperăm să câştigăm fiecare meci, să avem un joc mai consistent şi să ne prezentăm cât mai bine în Liga Naţiunilor. Există un unsprezece clar, prin aceste meciuri amicale, vreau să îmi fac o idee clară despre ceea ce voi face la ora începerii Ligii Naţiunilor. Eu în mare parte am în cap cum voi începe meciul cu Muntenegru (n.r. - primul din Liga Naţiunilor)", a prefaţat partida selecţionerul României, Cosmin Contra.

Partida amicală România – Finlanda se va disputa marţi, de la ora 20.30, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti.

Cu reprezentativa Ţării celor o mie de lacuri avem o situaţie mai aparte, nemaiîntâlnită cu vreo alta. În pofida faptului că ne-am întâlnit în destule rânduri, în cele 10 confruntări de până acum nu a existat vreuna cu caracter amical, toate fiind oficiale, de şase ori din cadul preliminariilor Campionatului Mondial şi de patru din cel al celui European. Nu ne-au învins niciodată, izbutind doar trei egaluri în faţa noastră, însă două dintre acestea ne-au atârnat ca nişte înfrângeri. Finlanda ne-a rămas şi ca un reper în antologia cifrică a echipei noastre naţionale, prin faptul că este reprezentativa în faţa căreia am realizat cea mai mare diferenţă de scor all-time, un 9-0 de la care se vor împlini în toamnă 45 de ani.

Acel rezultat însă a avut mai degrabă o valoare platonică, deoarece nu ne-a ajutat să ne calificăm la turneul final al CM 1974 din RFG, cu toate că eram favoriţii acelei grupe preliminare. În locul nostru s-a dus RDG, iar diferenţa a făcut-o chiar Finlanda, prin egalul de la Helsinki, 1-1, cu un an înainte. Prestaţia echipei noastre de la acea partidă din startul preliminariilor a fost una modestă, dar şi aşa s-ar fi putut întoarce în ţară cu cele două puncte, numai că în minutul 87,„Rică Răducanu” a făcut o mare prostie. A reţinut mingea din picioarele unui adversar, numai că a zăbovit ceva timp cu ea în braţe, culcat în careu, ceea ce l-a determinat pe arbitrul polonez să le acorde finlandezilor o lovitură liberă indirectă din suprafaţa noastră de pedeapsă. Lovitura liberă executată spre colţul porţii a fost reluată din plonjon în poartă, finlandezii egalând. Ai noştri au acuzat marcarea golului cu mâna, protestând vehement, Dinu fiind chiar eliminat. Zadarnic. Rezultatul a rămas 1-1, şi cum RDG a bătut clar în Finlanda, acel punct a făcut la final diferenţa dintre est-germani şi noi. După acel meci de la Helsinki, Angelo Niculescu, cel care cu puţin timp în urmă ne dusese la Mondialul din Mexic, a fost înlăturat de la conducerea tehnică. Aşa că acel 9-0 a fost mai degrabă o eliberare a frustrării provocate de egalul aducător de necaz.

Şi al doilea egal cu finlandezii, tot un 1-1, tot la Helsinki şi tot în nişte preliminarii de CM, ne-a împiedicat de asemenea să ne calificăm la un turneu final, cel din 1986, Mexic. Şi atunci, cea care ne-a luat-o înainte, Irlanda de Nord, a făcut-o tot cu un punct avans. E drept, spre deosebire de cel din urmă cu 15 ani, acesta nu a fost determinant în ratarea calificării, pentru că se pierduseră puncte accesibile şi prin alte părţi, chiar în faţa principalei contracandiate, Irlanda de Nord.

Al treilea egal, primul obţinut de finlandezi pe teren românesc, nu ne-a mai produs daune. Însă, ne amintim, fără ajutorul acelui arbitru scoţian Thomson am fi suferit atunci o înfrângere care ne-ar fi complicat mult calificarea la turneul final din Franţa, dacă nu ne-ar fi compromis-o chiar. La Euro, aşadar, ne-a ieşit mai bine decât la Mondiale.

Naţionala României va juca pentru a treia oară pe noul stadion din Ploieşti, inaugurat în 2011. 1-0 cu Feroe pe 29 martie 2015, în preliminariile Euro 2016, şi 3-1 cu Kazahstan, pe 5 octombrie 2017, în preliminariile CM 2018, s-au jucat şi ele pe arena Petrolului, formaţie cu care actualul selecţioner, Cosmin Contra, a cucerit Cupa României în 2013.

”Cele mai frumoase momente trăite de mine pe terenul de fotbal au fost acelea când spectatorii au umplut stadioanele la meciurile naționalei. Sigur că au fost și momente în care am fost fluierați, nu neg asta și nici nu caut scuze, dar toate acele reacții nu au făcut decât să fie incluse în parcursul nostru de creștere”, a spus portarul aflat din 2009 la AS Roma.

”Lobby” și-a adus aminte cu plăcere și de golul pe care l-a încasat de la Cătălin Cursaru, într-un meci de poveste FCM Bacău - Dinamo 4-2, disputat în urmă cu 16 ani, în aprilie 2002.

”Cel mai frumos gol primit? Cel mai frumos gol pe care l-am primit eu a fost și la CNN. A fost reușita lui Cursaru, de la Bacău. A fost bine până la urmă, pentru că așa m-am văzut și eu la CNN. A fost singura dată când am apărut la rubrica ’Play of the Day’, noroc cu foarfeca lui Cursaru, că altfel nu ajungeam”, a glumit Lobonţ.

După meciul cu Finlanda, România va debuta în septembrie în nou-înfiinţata competiţie UEFA Nations League. Jucătorii lui Cosmin Contra fac parte din grupa a patra a celui de-al treilea eşalon valoric (Liga C), alături de Lituania, Muntenegru şi Serbia. Primul meci al României va fi pe teren propriu, cu Muntenegru, pe 7 septembrie, joc urmat de cel din Serbia, de pe 10 septembrie.

LOTURI

ROMÂNIA

Portari

Florin Constantin NIŢĂ, n. 03.07.1987 (AC Sparta Praha / Cehia 1) – 2 jocuri/0 goluri

Silviu LUNG jr., n. 04.06.1989 (Kayserispor K / Turcia 1) – 3/0

Anton Ciprian TĂTĂRUŞANU, n. 09.02.1986 (FC Nantes / Franţa 1) – 51/0

Fundaşi

Nicuşor Silviu BANCU, n. 18.09.1992 (CS U Craiova) – 2/0

Mihai Alexandru BĂLAŞA, n. 14.01.1995 (FC Steaua Bucureşti) – 3/0

Romario BENZAR, n. 26.03.1992 (FC Steaua Bucureşti) – 12/0

Vlad Iulian CHIRICHEŞ, n. 14.11.1989 (Napoli SSC / Italia 1) – 54/0

Cristian Marian MANEA, n. 09.08.1997 (FC CFR 1907 Cluj-Napoca) – 2/0

Ionuţ NEDELCEARU, n. 25.04.1996 (FK Ufa / Rusia 1) – 2/0

Cristian Ionuţ SĂPUNARU, n. 05.04.1984 (Kayserispor K / Turcia 1) – 26/0

Alin Dorel TOŞCA, n. 14.02.1992 (Benevento Calcio / Italia 1) – 12/0

Mijlocaşi

Paul Viorel ANTON, n. 10.05.1991 (Anji Mahacikala / Rusia 1) – 2/0

Tudor Cristian BĂLUŢĂ, n. 27.03.1999 (FC Viitorul Constanţa) – 1/0

Constantin Valentin BUDESCU, n. 19.02.1989 (FC Steaua Bucureşti) – 10/5

Alexandru Mihăiţă CHIPCIU, n. 18.05.1989 (RSC Anderlecht / Belgia 1) – 36/4

Alexandru CICÂLDĂU, n. 08.07.1997 (FC Viitorul Constanţa) – 2/0

Ciprian Ioan DEAC, n. 16.02.1986 (FC CFR 1907 Cluj-Napoca) – 15/2

Gheorghe Teodor GROZAV, n. 29.09.1990 (Bursaspor K / Turcia 1) – 27/5

Dennis MAN, n. 26.08.1998 (FC Steaua Bucureşti) – 1/0

Ionuţ Alexandru MITRIŢĂ, n. 08.02.1995 (CS U Craiova) – 2/0

Dragoş Ionuţ NEDELCU, n. 16.02.1997 (FC Steaua Bucureşti) – 2/0

Dorin ROTARIU, n. 29.07.1995 (Royal Mouscron-Péruwelz / Belgia 1) – 6/1

Nicolae Claudiu STANCIU, n. 07.05.1993 (AC Sparta Praha / Cehia 1) – 22/8

Adrian Marius STOIAN, n. 11.02.1991 (FC Crotone / Italia 1) – 1/0

Atacanţi

Alexandru Mihail BĂLUŢĂ, n. 13.09.1993 (CS U Craiova) – 4/1

George Alexandru PUŞCAŞ, n. 08.04.1996 (Novara Calcio / Italia 2) – 1/0

Marius George ŢUCUDEAN, n. 30.04.1991 (FC CFR 1907 Cluj-Napoca) – 5/1

Selecţioner

Cosmin Marius CONTRA, n. 15.12.1975 – 7. 5. 1. 1. 12-8

FINLANDA

Portari

Lukáš HRÁDECKÝ, n. 24.11.1989 (TSV Bayer 04 Leverkusen / Germania 1) – 42/0

Anssi Valtteri JAAKKOLA, n. 13.03.1987 (Reading FC / Anglia 2) – 3/0

Walter VIITALA, n. 09.01.1992 (Viborg FF / Danemarca 2) – 2/0

Fundaşi

Albin GRANLUND, n. 01.09.1989 (Örebro SK / Suedia 1) – 6/0

Juha PIRINEN, n. 22.10.1991 (HJK,Helsinki) – 10/0

Jukka RAITALA, n. 15.09.1988 (Montreal Impact / Canada,MLS) – 40/0

Joona Marko Aleksi TOIVIO, n. 10.03.1988 (Nieciecza KS / Polonia 1) – 45/3

Henri TOIVOMÄKI, n. 21.02.1991 (KuPS,Kuopion) – debutant

Jere Juhani URONEN, n. 13.07.1994 (KRC Genk / Belgia 1) – 28/0

Sauli Aapo Kasperi VÄISÄNEN, n. 05.06.1994 (SPAL Ferrara / Italia 1) – 11/0

Mijlocaşi

Markus Olof HALSTI, n. 19.03.1984 (FC Mitdtjylland / Danemarca 1) – 34/0

Glen KAMARA, n. 28.10.1995 (Dundee FC / Scoţia 1) – 3/0

Thomas Anton Rudolph LAM, n. 18.12.1993 (FC Twente Enschede / Olanda 1) – 17/0

Rasmus SCHÜLLER, n. 18.06.1991 (Minnesota United / SUA,MSL) – 28/0

Simon Ivar Alexander SKRABB, n. 19.01.1995 (IFK Norrköping / Suedia 1) – 6/0

Pyry Henri Hidipo SOIRI, n. 22.09.1994 (FC Şahter Soligorsk / Belarus 1) – 6/3

Tim SPARV, n. 20.02.1987 (FC Midtjylland / Danemarca 1) – 60/1

Robert TAYLOR, n. 21.10.1994 (Tromsø IL / Norvegia 1) – 4/0

Moshtagh Hossein YAGHOUBI, n. 08.11.1994 (HJK,Helsinki) – 5/0

Atacanţi

Rasmus KARJALAINEN, n. 04.04.1996 (KuPS,Kuopion) – debutant

Robin LOD, n. 17.04.1993 (Panathēnaïkos FC / Grecia 1) – 21/3

Berat SADIK, n. 14.09.1986 (Doxa Katokopia / Cipru 1) – 11/1

Tim VÄYRYNEN, n. 30.03.1993 (FC Hansa Rostock / Germania 3) – 8/0

Selecţioner

Markku Tapio KANERVA n. 24.05.1964 – 20. 8. 8. 4. 24-17

CELE 10 CONFRUNTĂRI CU FINLANDA

11.10.1970 Bucureşti: ROMÂNIA – FINLANDA 3-0 (2-0) prel.CE

Stadion: „23 August”. Spectatori: 55.000. Marcatori: Dumitrache (28, 42), Nunweiller VI (77). Arbitru: Vamvakopoulos (Grecia).

ROMÂNIA: R.Necula – Sătmăreanu, N.Lupescu, Dinu / cpt, Vigu – I.Dumitru, Nunweiller VI – Al.Neagu (46 Tătaru II), Dobrin, Dumitrache, Fl.Dumitrescu. Selecţioner: Angelo Niculescu.

FINLANDA: P.Heinonen – Mäkipää / cpt, Kilponen, Rajantie, T.Kautonen – Suomalainen (55 S.Mäkelä), Heikkilä (67 O.Litmanen) – Saviomaa, P.Toivola, Toivanen, M.Paatelainen. Selecţioner: Kaarlo Olavi Laaksonen.

22.09.1971 Helsinki: FINLANDA – ROMÂNIA 0-4 (0-2) prel.CE

Stadion: Tammelan pallokentä. Spectatori: 2.084. Marcatori: Iordănescu (24), N.Lupescu (37), Dembróvszki (54), Lucescu (63p). Arbitru: Kamber (Elveţia).

FINLANDA: Näsman (46 P.Heinonen) – Suomalainen, Saviomaa, Mäkkinen, Ranta – Toivanen / cpt (57 Nummelin), Heikkilä – Nikkanen, M.Toivola, Rahja, T.Lindholm. Selecţioner: Kaarlo Olavi Laaksonen.

ROMÂNIA: R.Necula – Sătmăreanu, N.Lupescu, Dinu 24, Mocanu – I.Dumitru, Nunweiller VI – Lucescu / cpt, Dembróvszki, Al.Neagu, Iordănescu (46 Tătaru II). Selecţioner: Angelo Niculescu 28.

20.09.1972 Helsinki: FINLANDA – ROMÂNIA 1-1 (0-0) prel.CM

Olympiastadion. Spectatori: 5.519. Marcatori: O.Rissanen (87) – Nunweiller VI (51). Arbitru: Eksztajn (Polonia). C.R.: Dinu (86).

FINLANDA: Nevanperä – Kosonen, Rajantie, Saviomaa, Ranta – Heikkilä, M.Toivola, H.Forssell (77 Suhonen) – O.Rissanen, M.Paatelainen, Nuoranen / cpt (75 J.Flink). Selecţioner: Kaarlo Olavi Laaksonen.

ROMÂNIA: R.Necula – Sătmăreanu, Dobrău, Dinu, N.Ionescu – I.Dumitru, Nunweiller VI – Lucescu / cpt, Domide, Al.Neagu, Fl.Dumitrescu (46 Iordănescu). Selecţioner: Angelo Niculescu.

14.10.1973 Bucureşti: ROMÂNIA – FINLANDA 9-0 (3-0) prel.CM

Stadion: „23 August”. Spectatori: 30.000. Marcatori: I.Dumitru (6), D.Marcu (8, 43), M.Sandu (25, 65), Dumitrache (45, 63), Pantea (55), Dudu Georgescu (81). Arbitru: Emsberger (Ungaria).

ROMÂNIA: R.Necula – Sătmăreanu, Antonescu, Sameş, Deleanu – Dinu / cpt, I.Dumitru – Pantea, M.Sandu, Dumitrache (75 Dudu Georgescu), D.Marcu. Selecţioner: Valentin Stănescu.

FINLANDA: Alaja – Virkkunen, Saviomaa, Rajantie (69 H.Forssell), Ranta – Suomalainen / cpt, V.Kallio – Paavolainen, Manninen, M.Paatelainen (69 Bergström), M.Toivola. Selecţioner: Kaarlo Olavi Laaksonen.

06.06.1985 Helsinki: FINLANDA – ROMÂNIA 1-1 (1-1) prel.CM

Olympiastadion. Spectatori: 25.000. Marcatori: M.Lipponen (26) – Hagi (7). Arbitru: Van Langenhove (Belgia).

FINLANDA: O.Huttunen – A.Lahtinen, Kymäläinen (78 Pekonen), Houtsonen, J.Nieminen (70 Petäjä) – H.Turunen / cpt, Rautiainen, Ukkonen, Ikäläinen – M.Lipponen, J.Rantanen. Selecţioner: Martti Kuusela.

ROMÂNIA: S.Lung – Iovan, G.Iorgulescu, Ştefănescu / cpt, Ungureanu – Rednic, Bölöni, Klein, Hagi – Coraş (67 Lăcătuş), Cămătaru. Selecţioner: Mircea Lucescu.

28.08.1985 Timişoara: ROMÂNIA – FINLANDA 2-0 (1-0) prel.CM

Stadion: „1 Mai”. Spectatori: 35.000. Marcatori: Hagi (6), Mateuţ (56). Arbitru: Petrović (Iugoslavia).

ROMÂNIA: Moraru – Rednic, Ştefănescu / cpt, G.Iorgulescu (65 Iovan), Ungureanu – Mateuţ, Bölöni, Klein, Hagi – Coraş (46 Gabor), Cămătaru. Selecţioner: Mircea Lucescu.

FINLANDA: O.Huttunen – H.Turunen / cpt, Houtsonen, Europaeus, J.Nieminen – Ukkonen (70 Petäjä), Ikälainen, Rautiainen – Hjelm, J.Rantanen, M.Lipponen. Selecţioner: Martti Kuusela.

18.08.2004 Bucureşti: ROMÂNIA – FINLANDA 2-1 (0-0) prel.CM

Stadion: Giuleşti-„Valentin Stănescu”. Spectatori: 15.000. Marcatori: Mutu (50), Fl.Petre (89) – A.Eremenko (90p). Arbitru: Gilewicz (Polonia). C.R.: Bărcăuan (76), M.Väyrynen (83).

ROMÂNIA: Lobonţ – Stoican (84 Iencsi), Bărcăuan, Ghionea, Raţ – Fl.Petre, Caramarin (46 Cernat), Rădoi, Dică (75 Şoavă) – Dănciulescu, Mutu / cpt. Selecţioner: Anghel Iordănescu.

FINLANDA: A.Niemi – P.Pasanen (60 Koppinen), Kuivasto, Hyypiä, Janne Saarinen – Nurmela (84 Kopteff), Riihilahti, M.Väyrynen, Kolkka – J.Litmanen / cpt (57 A.Eremenko) – J.Johansson. Selecţioner: Antti Muurinen.

08.10.2005 Helsinki: FINLANDA – ROMÂNIA 0-1 (0-1) prel.CM

Olympiastadion. Spectatori: 10.000. Marcator: Mutu (41p). Arbitru: Ghenov (Bulgaria).

FINLANDA: Jääskeläinen – Nyman (64 J.Johansson), Kuivasto, Hyypiä / cpt, Janne Saarinen (76 Kopteff) – M.Heikkinen, Lagerblom, Tainio, T.Kallio – A.Eremenko, M.Forssell (73 Sjölund). Selecţioner: Jyrki Helliskoski.

ROMÂNIA: Lobonţ – Contra (54 Bădoi), Tamaş, Iencsi, Raţ – Fl.Petre, Ov.Petre, D.Munteanu, Cociş – Mazilu (89 D.Niculae), Mutu / cpt (81 Roşu). Selecţioner: Victor Piţurcă.

14.10.2014 Helsinki: FINLANDA – ROMÂNIA 0-2 (0-0) prel.CE

Olympiastadion. Spectatori: 19.408. Marcator: B.Stancu (54, 83). Arbitru: Tagliavento (Italia). C.R.: Ring (57).

FINLANDA: Mäenpää – Hurme, Toivio, N.Moisander / cpt, Arkivuo – Ring, Sparv, P.Hetemaj (64 Pohjanpalo) – K.Hämäläinen (73 Markkanen), Pukki (46 Riski), R.Eremenko. Selecţioner: Mika-Matti Paatelainen.

ROMÂNIA: Tătăruşanu – Luchin, Chiricheş, Dr.Grigore, Raţ / cpt – Hoban, Pintilii – Torje, Chipciu (48 Sănmărtean), Cr.Tănase (84 Enache) – B.Stancu (85 Rusescu). Selecţioner: Victor Piţurcă.

08.10.2015 Bucureşti: ROMÂNIA – FINLANDA 1-1 (0-0) prel.CE

Stadion: Arena Naţională. Spectatori: 47.987. Marcatori: Hoban (90) – Pohjanpalo (65). Arbitru: Thomson (Scoţia).

ROMÂNIA: Tătăruşanu – Papp, Chiricheş, Dr.Grigore, Raţ / cpt – Hoban, Sănmărtean – Torje (87 Ad.Popa), B.Stancu (69 Fl.Andone), Chipciu (60 Maxim) – Keserü. Selecţioner: Anghel Iordănescu.

FINLANDA: Hradecký – Arajuuri (62 Toivio), N.Moisander / cpt, Arkivuo (62 Jalasto), Uronen – Schüller, P.Hetemaj, Halsti, Ring – Pukki, Pohjanpalo (77 K.Hämäläinen). Selecţioner: Markku Tapio Kanerva.

Bilanţ: 10 jocuri, 7 victorii, 3 egaluri, golaveraj 26-4

AL ŞAPTELEA MECI LA PLOIEŞTI

Oraşul Ploieşti va găzdui pentru a 7-a oară un meci al echipei noastre naţionale:

17.11.1966 Ploieşti (stadion „1 Mai”): ROMÂNIA – POLONIA 4-3 (2-0) amical

06.06.1998 Ploieşti (stadion„Ilie Oană”): ROMÂNIA – MOLDOVA 5-1 (2-0) amical

25.04.2001 Ploieşti (stadion Astra): ROMÂNIA – SLOVACIA 0-0 amical

06.09.2003 Ploieşti (stadion Astra): ROMÂNIA – LUXEMBURG 4-0 (3-0) prel.CE

29.03.2015 Ploieşti (stadion„Ilie Oană”): ROMÂNIA – FEROE 1-0 (1-0) prel.CE

05.10.2017 Ploieşti (stadion„Ilie Oană”): ROMÂNIA – KAZAHSTAN 3-1 (2-0) prel.CM

Aşadar un bilanţ aproape de 100%, doar amicalul cu Slovacia împiedicând procentajul maxim. E drept, au fost şi adversare destul de la îndemână. Se mai poate remarca faptul că două dintre partide s-au jucat pe micuţa arenă Astra, iar celelalte patru au fost găzduite de fostul (pe când se numea „1 Mai”) sau actualul „Ilie Oană”.

Arbitru acestui meci va fi un irlandez, Robert Harvey, ajutat de conaţionalii săi Wayne McDonnell şi Mark Gavin. Reprezentativa noastră nu prea a avut parte de arbitri care să provină din Irlanda, Harvey fiind abia al treilea. În aceste trei partide conduse până acum de aceştia nu am avut vreo victorie, remizând de două ori şi suferind o înfrângere (acel umilitor 0-3 cu Lituania, la Cluj, în 2008).

Harvey s-a născut la 09.09.1988, la Dublin şi a devenit arbitru FIFA din 2016. Până acum, a mai condus un singur meci inter-ţări la seniori, tot un amical, Cipru – Kazahstan 3-1, la 22.03.2017.

Markku Tapio Kanerva, pe numele său complet, este oficial selecţionerul Finlandei de la sfârşitul anului 2016, când a fost investit. El însă a debutat înaintea acestei numiri, pentru că a mai asigurat în două rânduri interimatul, mai întâi în 2011, pentru două meciuri amicale la începutul anului 2011 şi în 2015, la ultimele patru meciuri din cadrul preliminariilor CE 2016, când a întâlnit şi România, la Bucureşti, la acel 1-1 chinuit. El a devenit astfel al 25-lea selecţioner din istoria reprezentativei Finlandei.

Ca jucător a evoluat pe postul de fundaş central, fiind un important nume al fotbalului finlandez din anii 80-90. A fost la cea mai titrată echipă a ţării, HJK, în trei perioade, 1983-1990, 1994-1995 şi 1996-1998, cucerind în total 5 titluri şi 3 cupe. A mai jucat la FinnPa în 1993 şi doar un meci la Honka în 1996. Iar singura sa legitimare dincolo de graniţele ţării sale s-a produs în Suedia vecină, la IF Elfsborg, între 1991-1992. A jucat în total 291 de partide şi a marcat 29 goluri în primul eşalon finlandez şi 44 / 3 în cel suedez. A jucat şi în echipa naţională a Finlandei, între 1986-1995, în 59 de partide, izbutind un gol.

În timpul carierei de fotbalist a lucrat şi ca profesor de şcoală, dar cu timpul s-a concentrat tot mai mult pe fotbal, urmând cariera de antrenor. A început în 2001 şi 2002 ca secund al lui Jyrki Heliskoski şi apoi al lui Keith Armstrong la HJK. În 2003 a debutat ca principal la FC Viikingit, o echipă din estul capitalei Helsinki. Prima lui mare realizare a avut-o cu reprezentativa U21 a ţării sale, pe care a calificat-o la turneul final al CE din 2009, an în care a fost desemnat cel mai bun tehnician din ţara sa. De-atunci a fost doar angajatul federaţiei, ajungând în cele din urmă în fruntea echipei naţionale.

Cele 3 meciuri ale Finlandei din acest an

11.01 ; Abu Dhabi: IORDANIA - FINLANDA 1-2 (0-1) amical

Spectatori: 50. Marcatori: Al-Mardi (82) – Toivio (34), Pelvas (60). Arbitru: Al-Marri (Qatar). C.G.: Al-Dmeiri.

FINLANDA: Joronen – Granlund (43 Taimi), Toivio (68 Pirttijoki), J.Ojala, J.Pirinen (46 O’Shaughnessy) – Soiri (58 Taylor), Sparv, Kamara (58 Schüller), Tuominen – Pelvas, T.Väyrynen (82 Källman). Antr. Markku Tapio Kanerva.

23.03 ; Belek: MACEDONIA - FINLANDA 0-0 amical

Spectatori: 1.000. Arbitru: Kalkavan (Turcia). C.G.: Pukki, Pelvas, S.Väisänen – Spirovski, Bardhi.

FINLANDA: L.Hradecky – Toivio, Arajuuri, S.Väisänen, J.Pirinen – Lod, Sparv, Schüller, Soiri (68 Yaghoubi) – Pohjanpalo (48 Pelvas), Pukki. Antr. Markku Tapio Kanerva.

26.03 ; Belek: MALTA - FINLANDA 0-5 (0-3) amical

Spectatori: 200. Marcatori: Pukki (13, 23, 27), Jensen (84), Soiri (88). Arbitru: Göçek (Turcia). C.G.: A.Schembri – J.Pirinen.

FINLANDA: Joronen (46 Jaakkola) – Taimi (82 Toivio), Arajuuri, S.Väisänen, Uronen (62 J.Pirinen) – Lam, Kamara – Lod (62 Soiri), Yaghoubi (46 Taylor), Jensen – Pukki (76 Pelvas). Antr. Markku Tapio Kanerva.

În umbra sporturilor anotimpului rece, fotbalul a avut în Finlanda o dezvoltare lentă. De aceea a rămas una dintre puţinele naţionale din Europa care nu s-a calificat vreodată la niciun turneu final. Ba mai mult, nici măcar n-a fost vreodată aproape. Maximul atins a fost să încurce unele echipe mari în faţa cărora a realizat unele rezultate surprinzătoare. La ultimele preliminarii, cele pentru Mondialul din Rusia, a făcut parte din grupa I, clasându-se pe locul 5, după Islanda, Croaţia, Ucraina, Turcia, doar înaintea modestei Kosovo. A avut doar două victorii, una în Kosovo şi una acasă, cu câştigătoarea grupei, Islanda. De asemenea, un rezultat notabil a fost egalul din Croaţia. Cum spuneam, o încurcă lume.

Până nu demult în afara cunoscutelor nume autohtone cu terminaţia „nen” printre care îşi mai făceau loc câteva cu rezonanţă suedeză (logic, având în vedere că Finlanda a stat secole întregi sub stăpânirea Suediei), nu prea întâlneai altele între jucătorii care alcătuiau selecţionata Suomi. Numai că, în pofida unei dezvoltări economice accelerate, aproape invers proporţional au apărut pentru Finlanda probleme demografice. Din acest motiv, în anii 90 şi-a deschis porţile imigraţiei, primind oameni necăjiţi mai ales de prin toate colţurile lumii, chiar dacă nu în proporţia Suediei vecine. Oameni necăjiţi, deoarece mai ales aceştia s-au văzut nevoiţi să ia drumul unei ţări îndepărtate şi totdată cu o climă deloc prietenoasă. De aceea, astăzi putem remarca şi în această reprezentativă diverse nume nefamiliare locului. Privind lotul deplasat la Ploieşti, pot da câteva exemple în acest sens: portarul Lukáš Hrádecký este slovac; atacantul Berat Sadik este albanez din Macedonia; Robert Taylor este fiul unui fotbalist englez care a jucat în Finlanda şi s-a căsătorit cu o localnică; Thomas Lam are tată olandez şi mamă finlandeză; Pyry Soiri are tată namibian şi mamă finlandeză; Glen Kamara este din părinţi sierraleonezi; Moshtagh Yaghoubi este afgan.