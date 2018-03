ROMANIA UCRAINA UNDER 19 (ora 19:00) LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT

ROMANIA UCRAINA UNDER 19 LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT. Romania U19 conduce grupa de calificare, cu 6 puncte. Este urmată de Ucraina U19, care are 4 puncte. "Tricolorii" au nevoie de un egal pentru a se califica la turneul final din Finlanda, care va avea loc între 16 şi 29 iulie, la Seinajoki şi Vaasa. Cinci dintre cele opt echipe participante vor merge la Campionatul Mondial Under 20 din 2019. DIGI SPORT transmite, marţi, de la ora 19:00, ROMANIA UCRAINA UNDER 19 LIVE VIDEO STREAM ONLINE.

ROMANIA nu se poate baza la meciul cu UCRAINA pe fundaşul central Constantin Dima, suspendat. "Să vedem ce vom face după eliminarea lui Dima, care era un om foarte important în angrenajul nostru", a spus Adrian Boingiu, selecţionerul "tricolorilor". ROMANIA U19 - UCRAINA U19, meciul decisiv pentru calificărea la EURO 2018, se joacă, marţi, de la ora 19:00, LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT.

Echipele probabile la meciul ROMANIA UCRAINA UNDER 19

ROMANIA : A. Vlad - Haruț, Screciu, T. Băluță, Neciu - Vl. Dragomir, Dulca - Moruțan, Drăguș, Mățan - Sîntean.

UCRAINA:Kuceriuk - Mikolenko, Bondar, Snurițin - Safronov, Bieliaiev, Hahlov, Kornienko - Kașciuk, Supriaha, Buleța.

ROMANIA U19 joacă, marţi, de la ora 19:00, cu UCRAINA U19, meciul decisiv pentru calificărea la EURO 2018, LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT. Partida ROMANIA UCRAINA este programată pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti.