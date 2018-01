Românii, izolaţi în zăpezi, în Serbia. Cinci maşini le-au fost furate în noaptea de Revelion

Ei au povestit toată pățania pe Facebook, dar cred că nu își vor mai vedea vreodată autoturismele. Este vorba de cinci maşini marca Audi.



„La Kopaonik, mai nou, se fură mașini ale românilor. Se conturează situația de la bulgari. Cinci mașini, toate Audi A4, an 2008-2009, furate în două nopți. Din spusele polițiștilor și ale monitorilor de schi, este un fenomen nou, iar mașinile se pare că ajung în Kosovo, foarte aproape, unde nu există niciun control”, a scris pe Facebook unul dintre români.

Atât el cât și ceilalți păgubiți au anunţat poliția, dar cred că s-ar putea să fie vorba despre un furt la comandă, pentru că mașinile nu erau extrem de scumpe, dar erau toate același model și același an de fabricație. „Cel puțin a mea și încă una nu erau chiar de valoare, fiind Audi A4 din 2009, second hand. Dar toate cele 5 de care știm noi erau A4 cam din același an. Deci e un furt organizat, cu temă, probabil deja sunt dezmembrate”.

Stațiunea Kopaonik din Serbia, este, de câțiva ani una dintre destinațiile preferate de bănățenii dornici să schieze la standarde înalte, aproape de casă. Practic oferta e similară cu cea din marile stațiuni austriece, doar că la prețuri mai mici și la doar 400 de kilometri de Timișoara. La Kopaonik de găsesc 64 de km de pârtii și 24 de schilifturi. Există chiar și zone amenajate pentru cei care vor să se dea cu sania sau preferă sporturile extreme.