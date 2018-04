Rugăciuni puternice. Ce rugăciuni să spui când ai nevoie de un miracol. Cum se spun rugăciunile

Rugaciuni puternice. Inainte de a spune orice rugaciune, incepe cu rugaciunile incepatoare!

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie.

Imparate ceresc, Mangaieto­rule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le im­plinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doam­ne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vin­deca neputintele noas­tre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste (de trei ori), Slava..., si acum...

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfin­teasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer asa si pe pa­mant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi si ne irta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nos­tri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izba­veste de cel rau.

Spune-le fara graba, patrunzand in miezul fiecarui cuvant, aducand intelesul lui la inima si facand totodata metanii. In asta consta de fapt spunerea placuta lui Dumnezeu si roditoare a rugaciunilor.

Rugaciuni puternice. Rugaciunea de la miezul noptii

Rugaciunea de la miezul noptii Sfantul Ioan Gura de Aur spunea ca rugaciunile de la miezul noptii sunt deosebit de puternice. „Asa cum rugaciunile facute noaptea de Apostolii Pavel si Sila au deschis portile temnitei, tot asa si rugaciunea facuta noaptea de catre crestini poate deschide portile Cerurilor", sustinea acesta. Mai mult, Sfantul Ioan Gura de Aur spunea despre rugaciune ca „este arma cea mai tare, vistierie care niciodata nu se goleste, bogatie nesecata, liman fara valuri, temelia pacii, radacina, izvorul, mama tuturor bunatatilor, mai puternica decat o imparatie". Crestinii pot rosti la miezul noptii orice rugaciune doresc.

Rugaciuni puternice. Rugaciune pentru indeplinirea dorintelor catre Sf. Marta

Sfanta MARTA, ma indrept catre tine plin(a) de incredere, cerandu-ti ajutor. Cred cu tarie ca ma vei ajuta si ma vei sprijini cand mi-e greu. Spre a-ti arata recunostinta mea, iti fagaduiesc sa o fac cunoscuta si altora aceasta rugaciune.

Te rog cu umilinta sa-mi aduci alinare in suferintele si dorintele mele.

In numele negraitei bucurii care ti-a cuprins inima cand i-ai oferit adapost Mantuitorului lumii in casa ta din Betania. Te implor, roaga-te pentru mine si familia mea ca sa-l pastram pe DUMNEZEU in inimi, astfel incat sa ne invrednicim a primi ajutor in nevoile noastre, mai ales in durerea care ma copleseste acum (aici spune-ti dorinta).

Te implor ajutatoarea celor aflati in suferinta, infrange orice greutate, precum ai infrant balaurul care zace la picioarele tale.

(Se zice)Tatal nostru.

(3 ori) Bucura-te Marie, cea plina de har, Domnul este cu tine.Binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat este rodul trupului tau Isus.Sfanta Marie, Maica lui Dumnezeu, roaga-te pentru noi pacatosii, acum si in ceasul mortii noastre.

Amin.

Sf.Marta, roaga-te pentru mine si familia mea.

(Se spune noua zile de marti/sau ori de cateori simti nevoia de a va ruga, si pe timpul cat se recita se aprinde o lumanare sfintita.)

Rugaciuni puternice: Rugaciune catre Fecioara Maria

Stapana Preabinecuvantata, pururea Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, Ceea ce ai nascut mai presus de cuvant pe Dumnezeu Cuvantul spre mantuirea noastra si darul Lui mai presus decat toti din belsug l-ai primit, Ceea ce esti o mare de daruri dumnezeiesti si rau de minuni pururea curgator, revarsand bunatatea ta tuturor celor ce cu credinta alearga la tine! Cazand la Icoana ta cea de minuni facatoare, ne rugam tie, intru tot induratei Maici a Stapanului Celui iubitor de oameni: revarsa asupra noastra, Stapana, prea bogate milele tale si cererile noastre cele aduse tie, celei Grabnic Ascultatoare, grabeste a le implini, intocmindu-le fiecaruia spre folos, spre mangaiere si mantuire.

Cerceteaza-ne, Preabuna, pe noi, robii tai, cu darul tau si da celor neputinciosi tamaduire si sanatate desavarsita, liniste celor inviforati, celor robiti slobozire, si mangaie pe toti cei ce patimesc in felurite chipuri.

Izbaveste, Atotmilostiva Stapana, toate orasele si satele, tara aceasta (si Manastirea aceasta) de cutremur, de vatamare, de potop, de foc, de sabie si de alte pedepse vremelnice si vesnice si de toti vrajmasii vazuti si nevazuti, intorcand mania lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maica.

Si slobozeste pe robii tai (Nume) si ma slobozeste pe mine robul tau (Nume) de toata boala sufleteasca, de navalirea patimilor si de caderea in pacat, ca fara impiedicare intru dreapta credinta traind veacul acesta, sa ne invrednicim si in cel viitor de bunatatile cele vesnice, cu harul si cu iubirea de oameni a Fiului si Dumnezeului tau, Caruia se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea, dimpreuna cu Cel fara de inceput al Sau Parinte si cu Prea Sfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

