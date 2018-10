Scandal la Dinamo, între fostul şi actualul antrenor. "Cu mine, Dinamo bătea! Pe mine m-au dat afară!"

Atacul lui Mircea Rednic la adresa lui Florin Bratu nu a rămas fără răspuns. De la venirea lui Rednic, Dinamo nu a reușit să câștige și rămâne fără victorie în campionat din luna august, când antrenor era tocmai Bratu, pe care actualul tehnician îl acuză acum că nu a efectuat o pregătire fizică adevcată în această vară.

"Eu nu m-am simțit vizat. Eu știu ce s-a întâmplat acolo. Știu că, cu acest lot de jucători, Florin Bratu alături de jucători a câștigat cu Voluntari, a făcut 3-3 cu FCSB în deplasare; Florin Bratu și jucătorii au câștigat cu Viitorul; Florin Bratu și acești jucători au bătut pe Hermannstadt, apoi am condus CFR cu 1-0 până în minutul 70. Nu cred că e corect să facă astfel de acuzații", a declarat Florin Bratu, în cadrul emisiunii "Digi Sport Matinal".

"Îl respect mult pe Mircea Rednic, dar aș fi vrut să gestioneze altfel această situație, la experiența pe care o are. Atunci când semnezi cu o echipă, faci o evaluare și nu cred că e normal să spună aceste lucruri. El știe cum e echipa pregătită, pentru că cei 4 colaboratori ai săi de acolo au lucrat toți cu mine, până acum o lună și ceva și ei știu foarte bine ce s-a întâmplat. Așa suntem noi, românii, încercăm să găsim alibiuri și lucrurile acestea nu sunt în regulă", a mai spus fostul antrenor de la Dinamo.

"Cu Bratu bătea. Au fost problemele acelea pe care le-am semnalat. Din păcate, s-a luat o decizie doar împotriva antrenorului atunci, doar împotriva mea. Eu sper ca experiența pe care o are Mircea Rednic să poată reuși să redreseze echipa. Nu joacă, dar el e antrenorul. Nu e antrenorul cel care răspunde de rezultate? Nu e ironie. Eu când nu am avut rezultate am plătit: am plecat de la Dinamo, m-au dat afară", a adăugat Bratu.

Întrebat dacă ar fi putut să redreseze echipa, dacă ar fi rămas la Dinamo, Florin Bratu a răspuns scurt: "100%". Apoi, antrenorul a continuat: "Ar fi trebuit să se ia anumite decizii. Știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci și, din păcate, s-a luat o decizie doar împotriva mea. Astea au fost deciziile atunci și asta e. Ne-am conformat și mergem mai departe".

Dinamo are şapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 şi se află pe locul 12 în clasament, cu doar 13 puncte.