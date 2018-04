Scandal URIAŞ între Dan Petrescu şi Mihai Stoica. REPLICI INCREDIBILE

Dan Petrescu, i-a răspuns ironic, vineri, lui Mihai Stoica, după afirmaţiile acestuia că antrenorul clujenilor ar fi semnat cu un club din China: "Din câte ştiu, CFR e în România, nu în China". "Bursucul" a precizat că oficialul FCSB face declaraţii doar pentru a stabiliza CFR Cluj.

"Da, aşa e, m-am înţeles. Nu am semnat, dar ne-am înţeles. Din câte ştiu, CFR e în România, nu în China. Acel domn face declaraţii doar ca să ne destabilizeze. Am devenit imun la ce spune el. Nu e adevărat că am fost să discut cu Gigi Becali. Presiunea e pe Steaua, nu pe noi. Sunt disperaţi că nu au mai titlul de doi ani", a spus Dan Petrescu.

Joi, Mihai Stoica a declarat că are informaţii potrivit cărora tehnicianul lui CFR Cluj s-ar fi înţeles cu un club din China şi că a auzit că gruparea clujeană l-ar fi contactat pe Edward Iordănescu pentru a prelua postul de antrenor principal: "Cu tot respectul, nu sunt ipocrit, îi respect pe cei de la CFR, am informaţii potrivit cărora Dan Petrescu ar fi semnat în China. Dacă nu e adevărat, mă scuz. Eu orice spun acum, pe oricine deranjez, invit la testul poligraf. Din vară. Şi am auzit că CFR l-a contactat pe Edi Iordănescu să meargă acolo!".