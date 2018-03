Sculuri de paste cu busuioc

Mod de preparare Sculuri de paste cu busuioc

1. In apa clocotita cu sare se baga pastele intregi sa fiarba, cca 5 minute, nu foarte tare, sa se farame, apoi se scurg, se clatesc sub jet de apa rece.

2. Dovlecelul spalat si sters cu un prosopel,se taie pe lung in felii foarte subtiri ,se sareaza dupa gust si se pipereaza apoi se frig pe gratarul uns cu un strop de ulei de masline.Dupa ce am fript dovlecelul pe ambele fete,se scot feliile cu grija pe o farfurie .

3. In putin ulei de masline se caleste iute,rosia data prin razatoarea mica ,se adauga si sucul de rosii,usturoiul zdrobit,sare,se presara busuioc si maghiran.

Acest sos se amesteca cu spaghetele reci.

Se fac sculurile astfel;se ruleaza o lingura cu paste frumos,apoi le asezi cu grija pe feliile de dovlecel si rulezi usor.Se aseaza frumos pe platou,se decoreaza cu frunzulite verzi de busuioc si se servesc cu cascaval ras sau parmezan

Pofta buna!

