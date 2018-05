SEMIFINALĂ ROMÂNII AU TALENT 2018. Moment incendiar de belly dance. Andi: În fiecare an te-am pomenit

SEMIFINALĂ ROMÂNII AU TALENT 2018. Natalia Duminică a oferit un moment unic pe scena de la Românii au Talent. Juriul a fost impresionat de mişcările dansatoarei exotice.

"Ne-ai lasat fara cuvinte. Esti minunata si imi doresc din suflet sa te revad", a spus Andra.

"Mi-a fost greu sa gasesc, de-a lungul anilor, cuvinte de lauda pentru un moment de belly dance. Tu faci barbaţii să-şi doreasca sa fie duminică în fiecare zi. Pana la ultima şuvinta, la ea e dans. Eşti o duminică de femeie", i-a spus Mihaela Rădulescu.

"Ani de zile am fost considerat nebun pentru ca în fiecare an te-am pomenit. Eu în momentul asta am devenit om. A fost primul moment in care am dorit ca si in semifinale să existe un golden buzz", a mărturisit Andi Moisescu.

Corul de copii Unison, Natalia Duminica, 7 Klase, Stefan Glavanescu, Duo Romance, ADNEU, Bianca Ceausescu, Rares Florescu, Pavel Sfera si Bianca Badea sunt cei 10 semifinalisti care vor urca pe scena vineri si vor face totul pentru a cuceri publicul cu reprezentatiile pe care le-au pregatit pentru cea de-a patra gala live.

Spectacolul va fi completat de doua momente speciale, aduse la Romanii au talent de trupa VUNK si de Alex Magala.