Semne că în faţa ta este o persoană malefică de care trebuie să te fereşti

Poti gasi o persoana malefica peste tot, nu prea ai cum sa te tii departe de acest tip de oameni. Insa, odata ce o recunosti, este bine sa limitezi cat poti de mult contactul cu ea.

Iata mai jos 11 semne ca ai in fata o persoana malefica de care trebuie sa te feresti.

Se bucura de raul altora

O persoana malefica se va bucura intotdeauna cand altii au ghinion. Se hraneste cu emotiile negative ale oamenilor aflati in suferinta. Partea si mai proasta este ca acesti oameni pot provoca raul altora, pentru ca apoi sa se desfete cu experientele negative "victimelor".

Deseori pozeaza in prieteni buni. "Se bucura" de succesele tale (la suprafata, in interior clocotesc de ciuda). Iar cand ai probleme dispar ca prin farmec. In realitate, sunt foarte aproape si iti savureaza suferinta si framantarile.

Are probleme cu controlul

Persoanele malefice au un punct comun: controlul. Vor sa stie tot, sa te controleze. Iti intra pe sub piele, apoi te manipuleaza, te joaca dupa propria vrere. Iti ofera sprijin, te ajuta, dar apoi cer ceva, iar de multe ori pretul pe care al trebuie sa-l platesti in schimb este mult mai mare.

Nu e cinstita

Toata lumea mai spune o "minciunica" din cand in cand. Dar persoanele malefice sunt patologice in minciuna. Mint fara sa-si dea seama, pentru ca minciuna este realitatea lor. Prin minciuna te atrag, prin minciuna manipuleaza. Te conving ca sunt persoane bune, care iti vor binele, care se intereseaza de soarta ta. Apoi, tes intrigi, distorsioneaza adevarul, te fac sa te indoiesti de tine insuti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.