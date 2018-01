Semne că nivelul stresului este foarte ridicat. Cum combaţi atacurile de panică şi insomnia

Tocmai de aceea este imperativ sa recunosti semnele care iti indica faptul ca suferi de stres cronic.

Atacurile de panica

In cele mai multe dintre cazuri ai impresia ca nu-ti mai poti controla corpul, apoi te cuprinde un sentiment de nesiguranta legat de cum vei rezolva o problema. Exista unele exercitii care pot reduce intensitatea unui atac de panica, ca de exemplu exercitiile de respiratie. Gaseste un loc linistit, pune-ti o mana pe piept cealalta in dreptul inimii si inspira si expira puternic pe nas.

Te napadesc gandurile negative

In asemenea momente nu te poti concentra asupra nici unei sarcini. Gandurile te napadesc in cele mai ciudate momente ca de exemplu cand te afli la munca, gatesti sau vorbesti cu cineva si pot face ravagii asupra mintii tale. Cand simti ca esti sub puterea lor ia o foaie de hartie si un pix si scrie cinci lucruri pe care le ai de facut intr-o zi. Pot fi atat activitati simple ca de exemplu dusul copiilor la scoala pana la un poiect important de finalizat la munca. Simpla scriere a lor te va ajuta sa ai impresia ca lucrurile sunt mai usor de gestionat.

Muschi tensionati

Incordarea musculara este un alt mecanism folosit de organism cand se afla sub presiune. Insa acest lucru poate afecta negativ incheieturile ceea ce are ca efect dureri si o stare de spirit inrautatita. Fa exercitii de intindere si respiratie in acelasi timp. Incordeaza in timp ce expiri si relaxeaza muschii in timp ce expiri. Repeta de 10 ori.

