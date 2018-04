Show cu Ibrahimovic: Şiu că sunt cutremure în Los Angeles, dar de data asta am fost eu, păşind în Los Angeles

"Voi merge la Cupa Mondială. Dacă spun mai mult oamenii mă vor spânzura. Fără mine, Cupa Mondială nu ar fi Cupa Mondială", a spus Zlatan Ibrahimovici la emisiunea lui Jimmy Kimmel de la postul ABC.

Zlatan Ibrahimovici i-a amuzat pe spectatorii emisiunii spunând că nu este un suedez tipic, dar a "pus Suedia pe hartă". "Am avut o viziune când am venit. Mă gândeam că atunci când vin... Ştiu că la Los Angeles sunt cutremure, dar de data aceasta am fost eu păşind în Los Angeles", a mai spus el.

Întrebat dacă este îngrijorat de faptul că jucătorii ceilalţi jucători de la LA Galaxy s-ar putea simţi ofensaţi de toată atenţia care i se acordă, Ibrahimovici a răspuns cu umor: "Nu, îi fac superstaruri, la fel cum te fac pe tine superstar".