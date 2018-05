Simona Halep, GEST NEAŞTEPTAT la finalul meciului cu Alison Riske. Toată lumea a rămas SURPRINSĂ

Simona Halep a facut un gest plin de fair-play la finalul meciului cu Alison Riske. Romanca a aplaudat-o pe jucatoarea americana in timp ce aceasta iesea de pe teren, in semn de respect pentru evolutia buna din primul set.

Simona Halep, prima declaraţie după victoria de la Rolad Garros: "Nu este o problemă că joc mâine"

In momentul in care crainicul arenei a anuntat iesirea de pe teren a lui Alison Riske, Simona Halep s-a oprit din impachetarea rachetei si a inceput sa o aplaude pe americanca. Apoi, in drumul spre vestiare, Simona Halep s-a oprit si i-a oferit prosopul sau unui copil care a rugat-o sa faca acest lucru.

Simona Halep va juca in turul alm doilea, joi, cu o alta americanca, Taylor Townsend, locul 72 in clasamentul WTA.