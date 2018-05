SIMONA HALEP - ALISON RISKE LIVE VIDEO ONLINE STREAM EUROSPORT: "Vreau să câştig Roland Garros 2018". Când este programat meciul

UPDATE: Organizatorii de la Roland Garros au anunțat în această seară programul turneului de la Paris: doi români vor evolua luni.

Mihaela Buzărnescu, semifinalistă săptămâna trecută la Strasbourg, va evolua în primul tur împotriva americancei Vania King. Partida va începe în jurul orei 14:00 pe terenul 12, după meciul Karen Khachanov - Andreas Haider-Maurer.

Meciul Alexandrei Dulgheru cu Christina McHale, întrerupt la scorul 5-7, 7-6, se va relua luni, de la ora 12:00, pe Terenul 7.

De la ora 12:00 va juca și singurul reprezentant al României de pe tabloul masculin. Marius Copil se va duela cu italianul Marco Cecchinato, într-o partidă care va începe la ora 12:00, pe terenul 16.

Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan vor evolua marți.

Cu o zi inainte de startul editie din 2018 a Roland Garros-ului, Simona Halep s-a distrat pe cinste alaturi de trei mari tenismeni, Rafael Nadal, Novak Djokovic si Alexander Zverev.



La invitatia organizatorilor, Simona a luat parte la Kids Day, jucand alaturi de cei trei impotriva mai multor copii.



Djokovic si Nadal s-au intrecut in glume, in timp ce Simona a zambit non-stop. Totul in fata unei arene Philippe Chatrier arhipline.

Cosmin Hodor, managerul Simonei Halep, a vorbit despre valoare de piaţă a sportivei noastre, pe care o estimează la trei milioane de euro.

"Faptul că Simona a ajuns numărul 1 e meritul ei, pentru că a stat acolo, a luptat, că joacă și și-a așteptat momentul cel mai bun în care a ajuns numărul 1 mondial. Nu l-a tras la sorți.

În momentul de față ea e cel mai bun ambasador al sportului românesc. Valoarea de piață e dată mult și de țara din care provii. Probabil că valoarea de piață a Simonei în momentul ăsta în România poate fi de 2-3 milioane, dar stai să te gândești dacă ți-ai dori să ai multe branduri, să te asociezi cu toată lumea mai ales când joci.

Acum, programul ei e foarte încărcat. Orice asociere a ta cu altcineva presupune niște obligații. Tu trebuie să vezi dacă în calendarul tău pe anul respectiv poți să-ți asumi obligațiile alea”, a spus Cosmin Hodor, managerul de comunicare al Simonei Halep, pentru Digi24.

Simona Halep este extrem de apreciată pentru spiritul antreprenorial. A avut de unde învăţa, dacă ţinem cont că, în ultimii ani, a devenit apropiată de Ion Ţiriac, unul dintre miliardarii României. Publicaţia americană Tennis World a enumerat, luna trecută, proprietăţile pe care sportiva le deţine în prezent.

Sub titlul "Simona Halep face investiţii uriaşe în timp ce câştigurile îi cresc", revista noteză că: "Simona Halep continuă să investească. Ocupanta locului 1 în ierarhia WTA a trecut bariera celor 20 de milioane de euro câştigate din tenis şi investeşte din ce în ce mai mult". Simona Halep deţine mai multe hoteluri la munte. De asemenea, alte două hoteluri se află în costrucţie, pe litoralul Mării Negre.

"Împreună cu familia ei, în special tatăl ei, Stere, şi fratele ei, Nicu, deţine mai multe clădiri în oraşul ei natal, Constanţa. De asemenea, are un un hotel de 4 stele lângă Poiana Braşov, iar recent şi-a închis cafeneaua din Constanţa pentru a construi un alt hotel", continua sursa citată.

"A plătit două milioane de euro pentru a cumpăra un alt hotel în Braşov, în timp ce altul e construit în Mamaia. Halep ştie cum să se descurce în business, având o relaţie specială cu bogatul om de afaceri, Ion Ţiriac, patron al turneului de la Madrid. Sponsorizează, de asemenea, şi o echipă feminină de hochei", mai preciza publicaţia din SUA.

Roland Garros se va disputa în perioada 27 mai - 10 iunie, iar toate meciurile Simonei Halep vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe RomaniaTV.net

Alison Riske învinsă de Larsson în finala de la Nurnberg, înaintea confruntării cu Halep de la French Open

Jucătoarea suedeză Johanna Larsson, locul 97 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Nurnberg, învingând-o în finală pe sportiva americană Alison Riske, numărul 105 mondial, scor 7-6 (4), 6-4.

Larsson a câştigat meciul într-o oră şi 46 de minute.

Printre adversarele Johannei Larsson la Nurnberg s-a numărat şi Irina Begu, care a abandonat în primul tur în faţa suedezei.

Şi Alison Riske a beneficiat la turneul din Germania de abandonul unei românce, Sorana Cîrstea, în sferturile de finală.

Pentru Riske urmează confruntarea cu liderul WTA Simona Halep, în primul tur la Roland Garros. Larsson va juca în runda inaugurală de la French Open cu sportiva americană Bethanie Mattek-Sands.