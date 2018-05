Simona Halep, apariţie războinică la Madrid. Mesajul dur transmis adversarelor FOTO

Simona Halep a apărut pe arena principală de la Caja Magica purtând un tricou pe care scria "Give me the ball and get the f.. out of my way" (Dă-mi mingea şi dispari din calea mea).

La antrenamentul respectiv, Simona a avut parte de un sparring partner surpriză: un puşti de 17 ani a avut privilegiul de a juca împotriva numărului unu mondial. "Nu mi-a venit să cred. Super-încântat. Incredibil. A fost o experienţă incredibilă. De neuitat. Sunt foarte fericit că am fost aici, pe acest teren şi am avut ocazia de a lovi cu o jucătoare precum Simona. Prima dată am spus că nu poate fi adevărat", a spus Pablo.

Turneul de la Madrid, câştigat de Halep în ultimii doi ani, se va disputa în perioada 5-12 mai.

Simona Halep şi mesajul transmis adversarelor: