SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA 0-1, finala de la Roma, LIVE VIDEO DIGI SPORT STREAMING

Simona Halep va juca a doua finală consecutivă la Foro Italico şi a treia în acest an. Ea a declarat că meciul cu rusoaica a fost poate cel mai bun al său pe zgură. La rândul său, Maria Şarapova a spus că de fiecare dacă confruntările cu românca sunt solicitante fizic.

SIMONA HALEP - ELINA SITOLINA, finala de la Roma, LIVE VIDEO DIGI SPORT STREAMING

Liderul WTA Simona Halep a declarat, sâmbătă seară, după ce a eliminat-o pe Maria Şarapova în semifinale la Roma, că meciul cu rusoaica a fost poate cel mai bun al său pe zgură. Ea a explicat şi manifestarea de bucurie de la final, spunând că era fericită şi a reacţionat cum a simţit.

“La final eram fericită că am jucat atât de bine şi am câştigat meciul. Este de fiecare dată dificil împotriva ei, astfel că eram foarte fericită şi m-am bucurat cum am simţit. Am încercat să fiu agresivă tot meciul. Cred că poate a fost cel mai bun meci al meu pe zgură şi sunt foarte fericită că deşi Maria a jucat la cel mai bun nivel, eu am câştigat meciul”, a spus Halep.

În ceea ce priveşte finala cu Elina Svitolina, Simona Halep consideră că va fi un meci frumos. “Este frumos că suntem din nou în finală, noi două. Va fi un meci frumos, dar sper să nu mă accidentez din nou. Este o adversară dificilă şi o jucătoare mare. Trebuie să mă concentrez şi să joc la nivel maxim”, a afirmat ea.

Cele două jucătoare s-au întâlnit de şase ori până acum, iar scorul este egal, 3-3. Mai jos, puteţi vedea istoricul meciurilor dintre liderul mondial şi ocupanta locului 4 WTA

1. Halep – Svitolina 6-1, 6-1 (2013, Turneul Campioanelor)

2. Halep – Svitolina 6-3, 7-5 (2014, Fed Cup)

3. Halep – Svitolina 6-4, 5-7, 1-6 (2017, Roma, finala)

4. Halep – Svitolina 3-6, 7-6, 6-0 (2017, Roland Garros, sferturi)

5. Halep – Svitolina 1-6, 1-6 (2017, Toronto, semifinale)

6. Halep – Svitolina 3-6, 4-6 (Turneul Campioanelor)

Reeditarea finalei din 2017

În 2017, Simona, care ocupa la momentul jocului locul 4 WTA, a fost învinsă de Elina Svitolina (11 WTA, în 2017) cu 6-4, 5-7, 1-6, chiar în ultimul act.

Halep s-a impus în primul set cu 6-4 şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la glezna dreaptă înaintea actului secund.

Românca a primit din nou îngrijiri medicale în setul al doilea, la scorul de 4-3 pentru Svitolina, când i-a fost bandajată glezna. Jucătoarea din Ucraina a câştigat setul cu 7-5, iar în decisiv s-a impus cu un categoric 6-1.

Două ore şi şapte minute a durat finala turneului de categorie Premier 5.

Finala de la Roma. Meciul dintre Simona Halep si Elina Svitolina poate fi urmarit live video stream aici

SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT