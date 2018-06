Simona Halep, GEST IMPRESIONANT. Ce a făcut liderul WTA cu o parte din banii câştigaţi în TENIS

Simona Halep a castigat aproape 25 de milioane de dolari in cariera si a hotarat sa intoarca o parte din bani in acest sport. Astfel, liderul WTA finanteaza 45 de copii si se asigura ca nu le lipseste nimic pentru a face performanta.

Simona Halep, locul 11 în topul all-time al câştigurilor din TENIS. Suma URIAŞĂ încasată de ROMÂNCĂ

"Am creat o scoala de tenis la clubul lui Ion Tiriac, am avut 150 de copii din care am selectat 45. Finantez antrenamentele si costurile cu echipamentele lor. Mereu imi place sa merg sa ma uit la ei, sa-i urmaresc si imi dau o energie pozitiva", a spus Simona Halep intr-un interviu pentru editia tiparita a cotidianului Tennis Magazine.

Tenisul este considerat unul dintre cele mai costisitoare sporturi, motiv pentru care multe talente se pierd pe drum. Simona Halep a avut si ea probleme in copilarie, astfel ca a hotarat sa sprijine acesti tineri.