Simona Halep îşi închide cafeneaua din Constanţa. Motivul este INCREDIBIL

Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare. Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei. Sportiva va inchide cafeneaua, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip boutique de 5 stele.

"Tatal ei a realizat ca aceasta investitie in imobiliare este una cat se poate de profitabila. Asa se si explica interesul pe care familia Halep il are fata de aceasta zona a afacerilor", a precizat o sursa pentru Telekom Sport..

De afaceri se ocupa Stere Halep, tatal sportivei. Simona Halep se afla in acest moment la Miami, acolo unde e favorita principala. Ea va debuta direct in turul al doilea.