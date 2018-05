Simona Halep joacă azi cu Madison Keys. "Ştiu ce trebuie să fac, am mai jucat cu ea la Roma"

Simona Halep a afirmat că se așteaptă la un meci dificil împotrivă americancei Madison Keys, ocupanta locului 14 WTA. "Nu am mai jucat de mult timp împotriva ei, dar țin minte că am mai întâlnit-o la Roma. Va fi greu, dar știu ce trebuie să fac. Eu sunt pregătită să dau tot ce am mai bun", a spus Simona într-o conferința de presă.



În ceea ce privește luptă pentru primul loc WTA, Simona a menționat că nu se gândește că este posibil să fie întrecută de Caroline Wozniacki. "Nu mă gândesc la locul 1, pentru mine fiecare meci este important și intru pe teren cu gândul să câștig. Clasamentul va veni de la sine dacă voi avea un nivel maxim", a mai spus Simona Halep.

Meciul Simona Halep - Madison keys se joacă joi, de la ora 13.30, fiind al doilea de pe al treilea teren ca mărime de la Foro Italico.