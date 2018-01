SIMONA HALEP - KATERINA SINIAKOVA LIVE VIDEO DIGI SPORT, finala turneului de la Shenzhen 2018. DIGI SPORT STREAMING

SIMONA HALEP - KATERINA SINIAKOVA LIVE VIDEO DIGI SPORT.Simona Halep, locul I WTA, o va întâlni, sâmbătă, de la ora 08.00, pe deţinătoarea trofeului, sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 47 WTA şi cap de serie numărul 6, în finala turneului de la Shenzhen.

Simona Halep și-a aflat adversara din finala turneului de la Shenzhen: o va întâlni pe deținătoarea trofeului, Katerina Siniakova, care a trecut în semifinale de Maria Sharapova, în 3 seturi, scor 6-2, 3-6, 6-3, după o oră și 57 de minute de joc.

UPDATE: meci amânat din cauza ploii!

Simona joacă pentru a doua oară finala întrecerii din China, pe care a câștigat-o în 2015.

"Vreau o răzbunare", spunea jucătoarea din România, care anul trecut s-a oprit în optimi, învinsă tocmai de Siniakova (Cehia, 21 de ani, locul 47 WTA), cea pe care o va întâlni de această dată în ultimul act. Întâlnirea din 2017 a fost singurul duel direct de până acum dintre cele două jucătoare. 6-3, 4-6, 7-5 a fost atunci scorul în favoarea sportivei din Cehia, care avea să și câștige trofeul.

"Sunt din nou în finală aici la Shenzhen, un sentiment extraordinar. Mă bucur să joc din nou finala aici, în fața multor oameni. Vă mulțumesc, întotdeauna îmi place să joc aici și mâine am o provocare mare. Am jucat anul trecut cu Siniakova și m-a învins, așa că, dacă vom juca împreună, vreau o răzbunare, dar nu e niciodată ușor. De asemenea, cu Sharapova e mereu o provocare. Sunt gata să joc și vom vedea ce se va întâmpla", a spus Simona Halep, după ce a ajuns în finala de la Shenzhen în urma victoriei cu 6-1, 6-4 în fața Irinei Begu

Finala turneului de la Shenzhen, dintre Simona Halep și Katerina Siniakova, se joacă sâmbătă, la ora 08:00.

"Va fi un meci diferit, acum mă cunoaşte un pic mai bine, va fi greu, dar sunt fericită că sunt din nou în finală şi o să încerc să dau tot ce am mai bun", a prefaţat Siniakova partida cu Halep.

Katerina Siniakova, adversara Simonei Halep în finala turneului de la Shenzhen

Simona Halep, principala favorită şi liderul mondial, o va întâlni pe jucătoarea cehă Katerina Siniakova, cap de serie numărul şase şi locul 47 WTA, care a învins-o, vineri, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-3, pe rusoaica Maria Şarapova, numărul 59 mondial.



Siniakova a avut nevoie de patru mingi de meci pentru a obţine calificarea în finală. Cehoaica a izbucnit, apoi, în lacrimi, la capătul unei partide care a durat o oră şi 55 de minute. "A fost greu, am încercat să lupt pentru fiecare minge. În al doilea set am fost, totuşi, aproape. Mi-am pierdut serviciul, dar tot am luptat şi m-am ţinut tare", a spus Siniakova, la finalul jocului.

În vârstă de 26 de ani, Halep o va înfrunta pentru a doua oară în carieră pe Siniakova, care este cu cinci ani mai tânără decât românca. Primul meci dintre cele două a avut loc chiar la ediţia trecută a turneului de la Shenzhen şi a fost câştigat de cehoaică, scor 6-3, 4-6, 7-5, în optimi. Siniakova avea să câştige şi turneul.

Finala va avea loc sâmbătă dimineaţă, de la 08:00, ora României. "Mâine va fi un meci diferit, ea mă ştie acum puţin mai bine şi cred că va fi un meci greu. Sunt fericită, însă, că m-am calificat în finală", a adăugat Siniakova.

La rândul ei, Simona Halep are în palmares un titlu cucerit la Shenzhen în 2015.

Simona Halep a câştigat Shenzhen Open la simplu în 2015. Ea va disputa, sâmbătă, a 28-a finală din carieră.

Titluri WTA de simplu: 15 - Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 12 - Beijing (Premier Mandatory) Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Katerina Siniakova, antrenată de tatăl ei, Dmitri Siniakov, are două titluri în palmares, la Shenzhen şi Bastad, ambele cucerite anul trecut. Ea a mai fost finalistă la Bastad şi Tokyo, ambele în 2016.

Simona Halep şi Irina Begu s-au calificat în finala de dublu la Shenzhen Open