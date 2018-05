SIMONA HALEP - MADISON KEYS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Halep poate pierde nr.1 WTA dacă pierde la Roma

SIMONA HALEP - MADISON KEYS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Simona Halep, locul I WTA, va evolua, joi, în jurul orei 14.00, cu jucătoarea americană Madison Keys, locul 14 WTA, în optimile turneului de categorie Premier 5 de la Roma.

Meciul este al doilea de pe arena Pietrangeli, fiind precedat de întâlnirea dintre Johanna Konta şi Jelena Ostapenko.

Halep şi Keys au mai fost adversare de şase ori, scorul general fiind 5-1 pentru româncă.

Ultima dată, Halep şi Keys au fost adversare la Turneul Campioanelor, în 2016, când învingătoare a fost românca, scor 6-2, 6-4.

Tot joi, în al treilea meci de pe terenul 3, perechea Sorana Cîrstea/Jelena Ostapenko (România/Letonia) va evolua în optimi la dublu contra echipei Svetlana Kuzneţova/Karolina Pliskova (Rusia/Cehia).

Va fi cea de-a şaptea confruntare dintre Simona Halep si Madison Keys. Liderul WTA conduce cu 5-1.

2014, Sydney: 6-1, 6-4 pentru Madison Keys

2014, Roma: 5-7, 6-0, 6-1 pentru Simona Halep

2016, Wimbledon: 6-7, 6-4, 6-3 pentru Simona Halep

2016, Mastersul Canadei: 7-6, 6-3 pentru Simona Halep

2016, Wuhan: 6-4, 6-2 pentru Simona Halep

"Va fi un meci greu. La nivelul acesta, fiecare meci este important și greu de jucat. Va trebui să joc ceea ce știu eu mai bine pe zgură, să îmi fac treaba și să rămân concentrată pe ceea ce am de făcut. Eu merg acolo și dau tot ce am mai bun, nu o să cedez.", a declarat Simona Halep, în EXCLUSIVITATE pentru Digi Sport.

Jucătoarea Simona Halep, liderul WTA, a declarat, miercuri, după ce s-a calificat în optimi la turneul de la Roma, trecând de Naomi Osaka, că este mai relaxată decât la Madrid şi adoră terenul pe care a jucat, Pietrangeli.

“La 3-1 am simţit că am un mic avans, m-am relaxat şi am deschis jocul mult mai bine. M-am mişcat foarte bine, îmi place acel teren, de fapt ador acel teren, Pietrangeli. Sunt mai relaxată decât la Madrid şi mă simt mult mai bine. Mă bucur de timpul petrecut pe teren. Sper ca şi următorul meci să fie pe Pietrangeli”, a spus Halep.

Simona Halep a ajuns în optimile Internaţionalelor Italiei, turneu de categorie Premier 5, trecând în turul doi de pe japoneza Naomi Osaka, locul 21 WTA, scor 6-1, 6-0.

Simona Halep joacă azi cu Madison Keys. "Ştiu ce trebuie să fac, am mai jucat cu ea la Roma"

Simona Halep a afirmat că se așteaptă la un meci dificil împotrivă americancei Madison Keys, ocupanta locului 14 WTA. "Nu am mai jucat de mult timp împotriva ei, dar țin minte că am mai întâlnit-o la Roma. Va fi greu, dar știu ce trebuie să fac. Eu sunt pregătită să dau tot ce am mai bun", a spus Simona într-o conferința de presă.



În ceea ce privește luptă pentru primul loc WTA, Simona a menționat că nu se gândește că este posibil să fie întrecută de Caroline Wozniacki. "Nu mă gândesc la locul 1, pentru mine fiecare meci este important și intru pe teren cu gândul să câștig. Clasamentul va veni de la sine dacă voi avea un nivel maxim", a mai spus Simona Halep.

Meciul Simona Halep - Madison keys se joacă joi, de la ora 13.30, fiind al doilea de pe al treilea teren ca mărime de la Foro Italico.