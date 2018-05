Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Sharapova. Care a fost secretul succesului şi cum a comentat rusoaica

După meciul de sâmbătă, Halep a vorbit despre cum a trăit meciul cu Sharapova și a spus că momentul decisiv pentru ea a fost intervenția antrenorului Darren Cahill, la finalul primului set, pe care l-a pierdut. Din acel moment a schimbat tactica și a obținut o victorie mare, pentru accederea în marea finală a turneului

"E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat și e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câștiga meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas concentrată pe ce aveam de făcut. On court coaching-u a fost foarte bun, apoi am schimbat tactica și totul a mers foarte bine pentru mine", a spus Simona Halep, la finalul meciului câștigat cu 4-6, 6-1, 6-4 în fața Mariei Sharapova.

Maria Sharapova a fost învinsă de Simona Halep, în semifinalele de la Roma. În direct la Digi Sport 2, cele două au oferit un spectacol total, iar "MaSha" a dezvăluit care au fost principalele motive care au dus la eşec.

"Fizic, am reuşit să lupt bine. Evident, împotriva Simonei va fi mereu un meci foarte solicitant. Astăzi nu am avut cea mai bună evoluţie la serviciu - asta a fost primul lucru.

În primul set returul mi-a mers foarte bine, am reuşit să relansez foarte bine punctul şi să pun presiune, dar, apoi, în seturile următoare, precizia acestei lovituri a scăzut şi ea. Am avut şanse, dar nu am reuşit să le fructific", a spus Sharapova, într-o conferinţă de presă.

Halep (27 ani) a obţinut cu această ocazie a doua sa victorie consecutivă în faţa Mariei Sharapova, în faţa căreia s-a impus şi anul trecut la Beijing, după ce rusoaica reuşise să câştige până atunci toate cele şapte partide disputate împotriva româncei.

Duminică, Simona Halep se va lupta pentru trofeu cu Elina Svitolina (23 ani), numărul 4 mondial, într-o reeditare a finalei din 2017 a turneului de la Roma, câştigată în trei seturi de ucraineancă (4-6, 7-5, 6-1).

Svitolina a învins-o sâmbătă, în prima semifinală, cu 6-4, 6-3, pe estoniana Anett Kontaveit.