Simona Halep primeşte o VESTE URIAŞĂ. Tocmai a fost făcut ANUNŢUL OFICIAL

Simona Halep va incheia anul pe primul loc, cu 6.921 de puncte. Romanca are un avans de 1.046 de puncte in fata lui Angelique Kerber si de 1.335 de puncte in fata Carolinei Wozniacki.

Top 10 WTA 2018

1. Simona Halep 6.921

2. Angelique Kerber 5.875

3. Caroline Wozniacki 5.586

4. Elina Svitolina 5.350

5. Naomi Osaka 5.115

6. Sloane Stephens 5.023

7. Petra Kvitova 4.630

8. Karolina Pliskova 4.465

9. Kiki Bertens 4.335

10. Daria Kasatkina 3.415

Mihaela Buzarnescu va incheia anul pe locul 24, cea mai buna pozitie de final de sezon din cariera sa. In aceasta saptamana, Irina Begu se afla pe locul 66, Ana Bogdan pe 71, Monica Niculescu pe 78, iar Sorana Cirstea pe 85.