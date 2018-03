SIMONA HALEP - QIANG WANG LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT 2 STREAMING: Meci pentru semifinalele Indian Wells 2018

SIMONA HALEP - QIANG WANG LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT 2 STREAMING: Simona Halep Indian Wells. Simona Halep este la un pas de sferturile de finală ale competiţiei din California. Sportiva noastră o va întâlni, în direct la Digi Sport 2, marţi seară, de la ora 20:00 pe Qiang Wang, ocupanta locului 55 WTA. Programul meciurilor a fost anunţat în această dimineaţă.

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) are parte de un culoar favorabil la primul turneu Premier Mandatory din 2018. Halep a trebuit să pusă serios osul la treabă pentru accederea în această fază a competiției. A trecut de Kristina Pliskova în turul secund, scor 6-4, 6-4, iar în șaisprezecimile de finală s-a văzut condusă cu un set la zero de Caroline Dolehide, o americancă de 19 ani.

Qiang Wang (26 de ani, 55 WTA) este surpriza turneului. A pornit cu a 2-a șansă în toate înfruntările de până acum, trecând de Timea Bacsinsky, Elise Mertens și Kristina Mladenovic.

Simona Halep și Qiang Wang joacă în primul meci al zilei de pe arena principală.Până acum, Simona Halep și Qiang Wang nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA.

Câștigătoarea acestui meci va juca în sferturile turneului cu învingătoarea partidei dintre Marketa Vondrousova și Petra Martic.

„Halep are un bilanţ de 16-1 (n.r. a obţinut două victorii la Indian Wells, cu Kristyna Pliskova şi Dolehide) în acest început de an şi traversează probabil cea mai bună serie pozitivă a carierei sale. După un final de sezon 2017 dificil, Halep a fost formidabilă în acest an. Românca pare să fi revenit la cel mai bun nivel fizic după accidentarea de la picior”, scrie live-tennis.com.

„Simona Halep a câştigat cel mai important titlu al carierei la Indian Wells, în 2015 şi a jucat cel mai bun tenis al carierei în ultimele cinci luni, dar poate românca să obţină al doilea titlu în deşertul californian?”, s-a întrebat sursa citată.

Halep a avut un meci foarte greu în turul trei de la Indian Wells cu jucătoarea din SUA, Caroline Dolehide (19 ani). După ce a pierdut categoric primul set (1-6), Simona a trecut de emoțiile tiebreak-ului din cel de-al doilea și s-a impus clar în decisiv (7-6, 6-2) pentru o calificare în optimile turneului WTA de la Indian Wells.

La final, a avut un mesaj frumos pentru adversara sa și pentru publicul prezent la competiția din California. Loviturile puternice reușite de Caroline Dolehide au impresionat-o pe Simona.

"M-am mișcat bine și am fost mai tare pe picioare", a spus Halep, care consideră că pregătirea fizică a ajutat-o să se impună, în cele din urmă. "Mult respect pentru ea, e o jucătoare extraordinară și top spin-ul ei e foarte greu de returnat. Am avut ceva probleme în al doilea set, dar am vrut doar să rămân în joc, să lupt până la final. Când am câștigat setul al doilea, m-am gândit că am o șansă mare să câștig meciul", a mai declarat Simona Halep după meciul contra Carolinei Dolehide.

"Am simțit-o puțin căzută după ce a pierdut al doilea set și m-am gândit că trebuie să fiu mai agresivă și să o țin în spate, pentru că dacă apucă să atace mingea e greu să returnez. Cred că m-am și mișcat bine, am fost mai puternică pe picioare pe final și poate că de asta am câștigat", a mai spus liderul topului WTA, pentru ca apoi să vorbească despre cât de bine se simte în California: "E ca în Paradis când vin și joc aici. E un teren frumos și e extraordinar când câștig. De fiecare dată când vin aici mă simt excelent și simt că trebuie să dau tot ce am mai bun de fiecare dată. Voi mă susțineți tot timpul (n.r. adresându-se publicului) și îmi pare bine să fiu la Indian Wells".

Simona e într-un moment de graţie şi toţi se gândesc la anul 2015, când s-a impus la Indian Wells. La fel ca acum, Simona a intrat în competiţie la turneu cu un bilanţ de 14 victorii şi o singură înfrângere. Acum trei ani, singurul eşec a fost cel din sferturile de finală de la Australian Open, 4-6, 0-6 cu Ekaterina Makarova. În 2018, pasul greşit a avut loc tot la Melbourne, dar în ultimul act, pierdut dramatic în faţa Carolinei Wozniacki.

