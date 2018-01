Slujbe neobişnuite care aduc mulţi bani.Ce salariu poţi avea ca îmbrăţişător profesionist sau ca domnişoară de onoare

Tester pentru jucarii erotice – 39.000 de dolari

Te bucuri de noi experimente erotice, in propria casa, testand jucarii erotice si facand bani, totodata.

Stilist alimentar – 33.000 de dolari

Este meseria in care arta, fotografia si ochiul setat pe detalii se intalnesc. Stilistul alimentar are grija ca un preparat sa arate delicios.

Curatator dupa accidente auto – 20.000-70.000 de dolari

Potrivit USA Today, in Statele Unite se petrec anual peste 1 milion de accidente in care sunt implicate caprioare. Cineva trebuie sa curete mizeria facuta, nu? Aceasta persoana poate castiga pana la 70.000 de dolari, in functie de carcasele pe care le indeparteaza de pe carosabil.

