ŞOC ÎN FOTBAL. Gigi Becali: "Mi s-a propus să preiau Dinamo şi CFR!" Arpad Paszkany a fost la Palat

Gigi Becali a făcut dezvăluiri incredibile.

Gigi Becali a pierdut procesul şi trebuie SĂ PLĂTEASCĂ. Cine este personajul care l-a învins de două ori ÎN JUSTIŢIE

"Mi s-a propus și mie Dinamo, înainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima dată mi-a fost propus CFR, a fost Paszkany la mine. Mi-a zis că sunt campion sigur cu două echipe. Mi s-a propus Dinamo. Dar nu fac ceva neregulamentar și nici moral și nici legal.

Trebuia să o fac prin intermediari. Nu poți să faci o chestie de genul ăsta. Cât mai trăiesc, ce nu este legal, nu mai fac. Acum vreo 6 luni mi-a fost propus CFR-ul și acum vreo două luni, Dinamo. Dacă nu au oamenii bani, ce să facă? Dacă vrei Dinamo, te duci, dai două milioane către Badea și iei clubul. Negoiță vrea să scape, dar nu poate.

Am făcut eu cu Buzăul, negociasem cu antrenorul salariul, eu dădeam salariul lunar. Și am mai făcut și pușcărie. Pe mine m-a costat trei milioane să-mi dau în cap singur. Ștefan Stoica vorbise cu Andone, care era la CFR Cluj. Am dat trei milioane să-i fac aliat CFR-ului", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.