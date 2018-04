ŞOC la CSM BUCUREŞTI. Cea mai bună jucătoare a echipei a anunţat că PLEACĂ

Isabelle Gullden a jucat ultimul meci in Sala Polivalenta din Bucuresti, iar la final si-a luat "la revedere" de la fani.

"Se intampla o data in viata. A fost o atmosfera impresionanta, o sa imi lipseasca toti fanii. Sunt foarte emotionata cand vine vorba de acest subiect. In toti cei trei ani cat am stat aici m-am simtit deosebit. E o experienta pe care nu o voi uita vreodata", a spus Isabelle Gullden.

CSM Bucureşti, aproape calificată în FINAL FOUR după 34-21 cu Metz în prima manşă din "sferturi"

"Am crezut ca e posibil, dar ne asteptam la un meci greu. Si a fost o partida complicata, dar in fiecare moment am reusit sa fim deasupra. Trebuie sa aratam aceeasi atitudine in continuare si sunt convins ca vom face o figura frumoasa in Final Four", a mai spus Isabelle Gullden.

Isabelle Gullden (28 de ani) joaca la CSM Bucuresti din 2015. Incepand din sezonul viitor, suedeza va juca pentru Brest (Franta).