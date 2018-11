Statul taie din bugetul ANL. Necesarul financiar poate fi acoperit din banii acumulaţi în ultimii nouă ani din vânzarea locuinţelor

Calculele ministerului arată un deficit de 3,2 mil. lei în bugetul ANL, asta după, ce în septembrie, Guvernul a tăiat din bugetul agenţiei 4,8 mil. lei, în urma rectificării bugetului de stat pe 2018.

Ministerul spune că necesarul financiar poate fi acoperit din banii acumulaţi în ultimii nouă ani din vânzarea locuinţelor ANL, care au creat un excedent de 141,6 mil. lei. Banii provin din vânzarea locuinţelor destinate tinerilor în perioada 2009-2016, când s-au înstrăinat 3.000 de locuinţe, şi din vânzarea de locuinţe în 2017, când s-au înstrăinat alte 884 de unităţi, scrie Capital.



Mai grav este că ANL nu construieşte la fel de repede pe cât vinde. Capacitatea statului de a asigura noi locuinţe sociale pare a fi limitată la circa 500 de unităţi pe an, în schimb vinde din fondul existent într-un ritm mult mai mare, de peste 800 de locuinţe pe an.



Bugetul pe anul 2018 al ANL prevede încasarea a aproape 59 mil. lei din vânzarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.



„Suma ce a fost estimată porneşte de la istoricul vânzărilor şi de la noile măsuri legislative adoptate în anul 2017, estimându-se vânzarea directă a unui număr de 150 unităţi locative, încasarea ratelor lunare la un număr de 160 contracte noi de vânzare cu plata în rate, încasarea ratelor aferente unui număr de 1.650 contracte de vânzare cu plata în rate aflate în derulare, din închirieri locuinţe“, se arată în nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară.



MDRAP estimează că veniturile agenţiei vor creşte anul acesta cu 15 mil. lei din continuarea vânzării locuinţelor din portofoliu.



Locuinţele dezvoltate de ANL în cadrul programului pentru tineri pot fi achiziţionate de chiriaşi, după o perioadă de închiriere de minim un an, prin achitarea de rate lunare egale către primării, prin contractarea de credite ipotecare, prin programul Prima Casă sau cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii.