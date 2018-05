"Sunt în trimestrul al doilea de sarcină, mai am opt săptămâni şi un pic până nasc". Camera bebeluşului este în curs de amenajare

Prezentă la un eveniment monden, Roxana Ciuhulescu este în a 29-a săptămână de sarcină. Îşi va strânge în curând băieţelul în braţe şi abia aşteaptă acel moment. Deja a cumpărat mobilierul, chiar şi căruciorul.

Împreună cu soţul său, cu Silviu Bulugioiu, au ales şi numele micuţului: Cezar Ioan. În cadrul interviului, ea ne-a dezvăluit şi semnificaţia prenumelor, dar şi faptul că va naşte prin cezariană la sfatul medicului. Viitorul tătic are de gând chiar să asiste în sala de naştere.

„Foarte bine mă simt. Sunt în trimestrul al doilea de sarcină, mai am opt săptămâni şi un pic până nasc. Sper să nu se întâmple mai devreme, să duc sarcina până la termen. Mă simt grozav. Am fost dimineaţă la sport. (…) La prima sarcină am făcut chiar până în ultima zi. Mi se pare ciudat că lumea mă priveşte într-un fel…cum faci sport? Încerc să explic că sunt gravidă, nu sunt bolnavă. (…) Am cumpărat deja mobilierul, deşi nu am apucat să aduc nimic încă acasă. Acum trebuie să facem modificările, să mutăm, să facem schimbări în camera bebeluşului pentru că înainte aveam altă mobilă. (…) El are curaj să intre în sala de naştere şi chiar am vorbit cu doctoriţa Cezara Bucur cu care eu voi naşte. Acum sper să nu leşine, i-am zis să nu facă vreo figură acolo”, a spus vedeta.