Tânăra atacată într-o scară de bloc din Alba Iulia, primele declaraţii. Încă este în stare de şoc VIDEO

Cu greu îşi aminteşte ce s-a întâmplat în ziua cu pricina, iar când se uită la imagini spune că nu-i vine să creadă că i s-a întâmplat aşa ceva. "Ştiu că am avut două convorbiri telefonice, una cu bunica mea, alta cu o prietenă. Mi le amintesc, ştiu aşa în mare ce am vorbit cu ele, îmi aduc că îmi căutam loc de parcare, apoi îmi aduc aminte că eram în faţa liftului, erau mai multe persoane. Ştiu că nu am intrat cu ei în lift pentru că aveau bagaje. Atâta îmi amintesc. Apoi îmi amintesc când am ajuns acasă, când am deschis laptopul, i-am scris unchiului meu, am întrebat de părinţii mei", povesteşte tânăra.

Pentru fata din Alba Iulia imaginile sunt pur şi simplu şocante. "Am văzut şi eu filmarea şi nu l-am văzut, pentru că nu stau niciodată cu spatele la cineva. Aveam impresia că nu e vorba despre mine, sunt imagini şocante. Am avut noroc, putea să fie mai rău. Mă bucur că sunt bine", a mai spus tânăra.

Tatăl fetei din Alba jefuită în scara de bloc declara în urmă cu câteva zile că fiica sa se afla într-o stare confuză în ziua respectivă şi cu greu îşi aminteşte ce s-a întâmplat. „Noi am primit un telefon de la unchiul Denisei şi ne-a zis că e ceva în neregulă cu fata. Noi eram la ţară şi nu ne-am gândit la nimic rău. Am încercat să o sunăm, avea telefonul închis şi apoi am contactat un vecin să meargă să bată la uşă, să vadă ce e cu ea. A deschis uşa, dar era într-o stare confuză. Când ne-a sunat vecinul am zis că o fi drogat-o cineva, cine ştie. Am plecat imediat acasă şi am găsit-o în aceeaşi stare. Am urcat-o în maşină, am venit la urgenţă să vedem. Oamenii de aici i-au făcut analize pentru că se vedeau două lovituri la cap. Am refăcut filmul evenimentelor să aflăm dacă i-a pus cineva ceva în cafea, în suc. Ea nu îşi mai amintea nimic din ziua de sâmbătă. Îşi amintea doar că a fost în mall şi că se uita la haine pe acolo. Acum este bine fizic, moral e bine, dar să vedem. S-a uitat la imagini şi nu a avut nicio reacţie. Nu i-a venit să creadă că a păţit aşa ceva", a declarat tatăl fetei agresate la Alba Iulia, potrivit Adevărul.

Întrebată dacă are să-i transmită un mesaj agresorului, tânăra a afirmat: „Nu ştiu dacă aş avea ce să-i spun. Am impresia că e un specimen, nu un om. Un om normal nu ar putea să facă aşa ceva. Sper să primească pedeapsa pe care o merită pentru că, din câte am înţeles, nu sunt prima lui victimă", a conchis tânăra.