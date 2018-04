Tânăra care şi-a scos virginitatea la licitaţie a vrut să se sinucidă. Ce s-a întâmplat cu Alexandra

Alexandra Khefren spune că licitaţia pentru virginitate şi tot ce a urmat nu a fost decât o mascadardă pusă la cale de site-ul de scorte. În urma scandalului în care a fost târâtă la numai 18 ani, tânăra a căzut în depresie și a vrut să se sinucidă.

"Mi-am pierdut familia, prietenii, tot. Am intrat într-o depresie cumplită. Pur şi simplu am clacat. Dumnezeu a fost alături de mine pentru că altfel nu ştiu ce aş fi făcut. De asemenea, am întâlnit dragostea vieţii mele chiar cu o zi înainte să mă sinucid", a spus Alexandra Khefren la o emisiune tv.