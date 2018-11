Tăriceanu: Mă înţeleg foarte bine cu Liviu Dragnea. Actuala coaliţie rămâne la guvernare

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică seara, la România TV, că actuala coaliţiei va rămâne la guvernare chiar dacă s-a încercat să se bage fitile.



“Rămâne, vă spun fără niciun fel de ezitare. Am văzut că în ultima vreme s-a încercat foarte mult, foarte mult s-a încercat să se bage fitile, zâzanie între cele două partide ale coaliţiei”, a spus Tăriceanu.

Întrebat dacă se înţelege bine cu Liviu Dragnea, Tăriceanu a răspuns: “Da, chiar foarte bine, am vorbit şi ieri cu el la telefon, ne consultăm. Eu am găsit într-o zi aşa o formulare mai plastică, dom’le, dar nu suntem gemeni ca să facem totul identic. Putem să avem puncte de vedere diferite, dar din acest motiv avem structuri politice, reuniunile de coaliţie politice unde discutăm dacă avem poate într-o parte sau alta există o percepţie diferită, poate există o neînţelegere, le discutăm şi ne armonizăm punctele de vedere şi aţi văzut că totul până acum rezultatul ăsta a fost... O să apară poate şi în viitor anumite diferenţe de abordare în anumite chestiuni, dar nu înseamnă că lucrul ăsta este motiv de rupere a coaliţiei. De aceea avem experienţă politică, avem colegi care sunt specialişti pe anumite domenii, discută şi găsim până la urmă soluţia care să fie convenabilă şi unora, şi altora”.



Tăriceanu a mai fost întrebat dacă la următoarea moţiunea de cenzură Guvernul va cădea, spunând că este sigur că acest lucru nu se va întâmpla.



De asemenea, preşedintele Senatului a fost întrebat cum se înţelege cu preşedintele Klaus Iohannis, afirmând: “Ne înţelegem perfect. Păi nu comunicăm. Evident că nu e normal, dar m-aţi întrebat cum ne înţelegem, v-am spus dacă nu comunicăm atunci....”.



Călin Popescu Tăriceanu s-a referit şi la şansele lui Dacian Cioloş la alegerile prezidenţiale, dacă poate fi o ameninţare pentru Klaus Iohannis, spunând că sondajele nu arată acum acest lucru. ”Sondajele nu arată acest lucru, dar probabil că dacă actualii concurenţi de pe scena politică unul câte unul vor fi eliminaţi, atunci sigur că poate să vină unul, care este la coada plutonului şi să ajungă în frunte. Asta nu e nimic aş spune de neconceput, se poate. (...) L-am cunoscut când a fost ministru al agriculturii. Fiecare soldat crede că are în raniţă bastonul de mareşal. Nu trebuie eu să îl apreciez, oamenii, dacă are un mesaj credibil, ca la fiecare”, a mai afirmat Tăriceanu.