TELEKOM SPORT LIVE VIDEO Bayern - Sevilla. Mai este loc de surprize în Liga Campionilor?

TELEKOM SPORT LIVE VIDEO Bayern - Sevilla. Nemţii joacă acest meci din postura de campioni ai Germaniei, după ce au reuşit să câştige un nou titlu în weekendul recent încheiat, după o victorie superbă la Augsburg, scor 4-1. Acum, a rămas doar Liga de cucerit. În tur, Bayern Munchen a forţat doar cât a fost nevoie pentru a câştiga, nemţii reuşind să se impună cu 2-1, la capătul unei partide care a arătat că Sevilla are limitele ei şi meciul cu Manchester United a fost o surpriză.

Echipele probabile şi absenţii

Bayern (4-1-4-1): Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Muller, Alcantara, Rodriguez, Ribery - Lewandowski

Absenţi: Coman, Neuer

Sevilla (4-2-3-1): Rico - Navas, Carrico, Langlet, Escudero - NZonzi, Banega - Sarabia, Vazquez, Correa - Muriel

Absenţi: Layun



LIVETEXT Bayern – FC Sevilla, în sferturile Ligii Campionilor (Telekom Sport 2, Look TV. În tur, 2-1). Nemții și-au asigurat calificarea din prima manșă. Pentru Bayern Munchen ar fi a șasea prezență în semifinalele UCL în ultimele șapte sezoane.

Bayern Munchen are trei victorii consecutive în toate competiţiile, însă toate dintre ele foarte importante: ultimele două din campionat au adus titlul, iar succesul din tur aproape a calificat-o în semifinalele competiţiei. Pe teren propriu, Bayern Munchen este de neoprit: are patru meciuri la rând în care nu a primit gol şi a înscris nu mai puţin de 16! Ceea ce înseamnă că Bayern are o medie de patru goluri marcate pe meci în ultima perioadă!

LIVE VIDEO Bayern - Sevilla Telekom Sport 2

Total opus de Bayern Munchen la capitolul formă, Sevilla are patru meciuri la rând în care nu a simţit gustul victoriei. Mai mult, a pierdut de trei ori şi a făcut un rezultat de egalitate, chiar dacă meciurile nu au fost aşa grele. În etapa din weekend în La Liga, Sevilla a fost umilită la Celta Vigo, scor 0-4, iar scuza că se pregăteşte pentru returul cu Bayern nu stă în picioare, având în vedere că nu a folosit rezervele în respectiva partidă. În optimile de finală, Sevilla s-a impus cu 2-0 pe Old Trafford, împotriva celor de la Manchester United, şi s-a calificat în faza următoare. Acum, acest scor ar fi suficient iar pentru calificare, însă şansele sunt minime.

LIVETEXT Bayern – FC Sevilla. Montella: „Trebuie să nu primim gol!”

Bayern privește cu încredere acest meci, mai ales la adăpostul avantajului din tur.

„Când pierzi cu 2-1 acasă în tur, știi că în retur trebuie să-ți asumi anumite riscuri și să ataci. Probabil, Sevilla va face asta. Dar noi avem stilul nostru și un plan de atac. Vom juca așa cum o facem de fiecare dată acasă.

În Champions League fiecare jucător și fiecare antrenor vrea să învingă. Asta pentru că joci împotriva celor mai buni. Normal că și noi vrem să învingem”, a declarat Jupp Heynckes, antrenorul bavarevilor.

Vincenzo Montella, antrenorul italian al celor de la Sevilla, are altă problemă: să nu ia gol, fiindcă e convins că echipa lui va puncta de două ori!