TELEKOM SPORT LIVE VIDEO ONLINE AS ROMA - BARCELONA: Spectacolul Messi în Liga Campionilor. ONLINE STREAM

TELEKOM SPORT LIVE VIDEO ONLINE AS ROMA - BARCELONA: După 1-4 pe Camp Nou, AS Roma are şanse minime de calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Barcelona şi îndeosebit Leo Messi se află într-o formă grozavă. Partida se vede pe Telekom Sport 1, de la ora 21:45, cu live text pe RomaniaTV.net.