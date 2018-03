Tibi Uşeriu este gata să bată recordul la cele mai dificile maratoane din lume

Doar 70 de kilometri îl despart pe maratonist de finish-ul competiţiei Arctic Ultra. Oboseala şi durerile care-l chinuie pe român sunt de nedescris, fiind vizibile şi într-unul dintre filmuleţele făcute publice.



„Acum am plecat din ultimul punct, spre finish, m-am odihnit un picuţ şi am luat-o încet către final. Ice road-ul ăla m-a mâncat de viu, a fost foarte naşpa în zilele pe ice road, şi acum am intrat pe partea aialaltă şi mi-a fost un pic mai bine. A trebuit să îmi usuc toate, de la sac de dormit la toate, că…cum am dormit pe ice road de câteva ori, toate mi-au fost îngheţate hainele”, a povestit Tibi Uşeriu.

El a plecat din ultimul check-point și se îndreaptă spre finish! Ba chiar e atât de rapid încât, până am editat noi telefonul, el a mai înaintat aproape 15 kilometri! În acest moment, mai are 73 km până la final, pentru un total de 618 km! Go Tibi!