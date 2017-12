Tipuri de bărbaţi care nu vor să se însoare

Iata tipuri de barbati care nu vor sa se insoare.

1. Barbatul care e cu gandul la fosta

Desi spune ca relatia aceea s-a terminat de mult, vorbeste tot timpul despre ea si te si compara cu ea. De fapt, relatia lor nu s-a incheiat si pana nu incheie acest capitol din viata lui nu se va casatori niciodata cu tine.

2. Barbatul care declara ca nu este pregatit pentru o relatie serioasa

Este genul care se intalneste cu o multime de femei si de fiecare data cand se apropie prea mult de una dintre ele sau pur si simplu si-a pierdut intereseul foloseste scuza ca nu este inca pregatit. Intrebarea de un milion de puncte este urmatoarea: Nu este cu adevarat pregatit sau doar foloseste scuza pentru a evita implicarea intr-o relatie serioasa?

3. Barbatul care este mereu in cautarea unei partide mai bune

Este adevarat ca te place foarte mult insa mereu isi pune intrebarea daca in Univers nu exista o varianta mai buna decat tine. Acum serios, chiar ai nevoie de un barbat care gandeste ca nu esti suficienta de buna pentru a se casatori cu tine?

4. Barbatul care iese cu femei cu 15 ani mai tinere

Este tipul de 47 de ani, cu o cariera in multinationala, cei mai multi dintre barbatii de seama lui sunt casatoriti, insa el are o iubita de 25 de ani cu care merge in cluburile de noapte. Iese seara de seara in oras pana la 3 dimineata, gandindu-se ca daca o femeie de 25 de ani accepta sa iasa cu el inseamna ca este un barbat adevarat. Nu-i trece nicio secunda prin cap ca respectiva tanara viseaza la haine de lux si vacante de 5 stele.

