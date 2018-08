Top 10 alimente ca să fii un bărbat în formă maximă

Totul e sa stim ce mancam si sa echilibram menu-ul.

1. Carnea rosie

Daca esti genul de tip innebunit dupa friptura si cartofi prajiti, esti norocos: atat carnea de vita cat si cea de porc sunt foarte bune pentru sanatatea ta, fiind o importanta sursa de proteina. Totodata, sunt si o sursa de aminoacizi, elemente necesare daca vrei o musculatura proeminenta.

2. Ciresele

Cei mai mari antrenori de fitness spun ca mereu au cu ei un bol de cirese in sala. Se pare ca au un rol energizant cu adevarat important. In plus, ciresele si sucul de cirese se pare ca reprezinta antiinflamatoare foarte eficiente.

3. Ciocolata

Iti imbunatateste in mod garantat fluxul sanguin – asta daca mananci ciocolata care trebuie. Ciocolata neagra, caci despre ea este vorba, reduce inclusiv nivelul colesterolului, imbunatateste circulatia sangelui si tine sub control tensiunea arteriala. Daca ai probleme cu erectia, consuma mai multa ciocolata neagra, s-ar putea sa ajute! Specialistii ne sugereaza s-o consumam o data pe zi, in favoarea oricaror alte dulciuri.

