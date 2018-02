Top 10 cele mai bune alimente pentru copilul tău. Respectă lista şi va avea un sistem imunitar puternic

Oferta alimentara si comerciala din jur cand vine vorba de mancare este foarte bogata iar copiii destul de mofturosi, poftind la produse nu tocmai sanatoase. Nu este niciodata prea tarziu sa ii promovezi copilului prin alimentatia zilnica pe care i-o pui la dispozitie acele alimente care sunt esentiale pentru dezvoltarea sa sanatoasa si armonioasa.

Atunci cand nu stii exact la ce alimente sa renunti si pe ce sa insisti in meniul zilnic al copilului, ca sa fii sigur ca il hranesti cu ce are cu adevarat nevoie ca sa creasca sanatos la minte si corp, ai nevoie de un reper.

Iata cele mai bune 10 alimente pentru copii, asa cum recomanda specialisti in nutritie pediatrica. Asigura-te ca acestea sunt prezente in ce mananca zilnic copilul tau.

Numarul 1: Cereale din ovaz

Nu exista un start mai bun al unei zile pentru un copil altfel decat pe baza de mic dejun. Copiii au randament mai mare la scoala daca mananca dimineata. Micul dejun ii ajuta la memorie si la capacitatea de atentie si reactie. Ovazul este o sursa grozava de fibre. Performanta cognitiva creste pentru ca glucoza se elibereaza lent in sange.

Ovazul nu trebuie servit numai la mic dejun alaturi de lapte sau iaurt. Ovazul se gaseste si in alte gustari sau alimente, cum ar fi biscuiti sau batoane de cereale integrale. Ovazul se poate servi cu miere, fructe proaspete sau uscate ori cu nuci pisate.

Numarul 2: Ton

Daca ii dai copilului tau peste in mod regulat, renunta la batoanele de peste si inlocuieste-le cu tonul. Tonul este o sursa extraordinara de acizi grasi omega 3, tipul de grasime sanatoasa de care corpul nostru are nevoie. Acesti acizi grasi esentiali sunt importanti pentru functiile creierului, cresterea si dezvoltarea copilului.

Acizii grasi omega 3 la copil reduc riscul multor probleme serioase de sanatate. S-a observat ca bebelusii care nu primesc suficient omega 3 cand sunt in viata intrauterina sunt la risc mai mare sa aiba probleme de vedere sau ale sistemului nervos.

Au existat anumite ingrijorari legate de consumul de ton, in legatura cu contaminarea cu mercur. Asa cum e valabil cu orice aliment, consumul cu moderatie este solutia. Copiii pot manca 1 sau 2 portii pe saptamana de ton bucati intregi la conserva. O idee de masa sanatoasa pentru copil este un sandwich de ton cu putina maioneza slaba, o bucata de salata verde servite pe o felie de paine integrala. Tonul mai poate fi servit si pe biscuiti sarati crocanti.

Numarul 3: Nuci si seminte

Acei acizi grasi benefici omega 3 de care are nevoie copilul nu sunt doar in pestele ton, ci si in nuci. Atentie cu privire la consumul lor de catre copiii foarte mici care nu vor putea manca orice tip de nuca intrucat pot fi alergici sau se pot ineca cu bucatile mici si tari.

Semintele de floarea soarelui care par sa fie favoritele copiilor au sursa mare de fibre si fier. Ele contin, de asemenea, si alte componente importante:

· Magneziu;

· Zinc;

· Vitamina E;

· Fosfor;

· Acid folic.

