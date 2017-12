Top convingeri despre sex pe care e bine să le uiţi

1. Barbatii vor sa aiba in pat o vedeta porno

Desi nu e barbat care sa nu se fi uitat, macar o data, la un film porno, nu toti isi doresc asta in pat. Asa ca nu te aventura in a incerca lucruri mai dure, doar pentru ca ai vazut extazul de pe chipul progratonistului filmului respectiv. Barbatii sunt diferiti si cel mai bine ar fi sa discutati deschis despre ce va place si ce nu in pat, iar “schemele” de star porno, uita-le. Ele sunt facute de profesionisti.

2. Barbatii considera preludiul plictisitor

Unui barbat ii sunt suficiente doar cateva minute de “stimulare” pentru a ajunge la orgasm, in timp ce femeile au nevoie de 20 de minute. E adevarat ca barbatii sunt “pregatiti” pentru sex mai repede decat o femeie, dar asta nu inseamna ca ei n-au nevoie de preludiu. In plus, intr-un sondaj realizat de revista MensHealth, 34% dintre barbati s-au declarat extrem de multumiti de tehnicile lor in ceea ce priveste preludiul.

