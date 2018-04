Topul celor patru zodii care suferă cumplit în luna mai. Le merge pe dos pe toate planurile. HOROSCOP MAI 2018

HOROSCOP MAI 2018. Cand luna tranziteaza Berbecul, Berbecul e foarte energic si independent. Cand e lumea mai draga, femeia Pesti se prabuseste. Trebuie sa invete sa lase de la ea ca lucrurile sa mearga mai departe. Berbecul e semn de foc, este foarte energic, iar energia lui va fi intensa si in urmatoarele saptamani.

Semnele de aer au un defect de care se vor lovi si in urmatoarea perioada: se detaseaza cu mare repeziciune. Gemenii, Balantele si Varsatorii se detaseaza de tot si ii fac pe partenerul de viata sa creada ca nu le pasa de relatie. Ele reprezinta functia rationala din psihologie. Gemenii isi vor folosi iubirea, mai ales atunci cand vor ajuta persoane aflate in nevoie. Balantele vor fi un pic mai ghinioniste.



Semnele de pamant vor avea aceeasi problema. Sunt foarte tacuti si materialisti. Taurul si Capricornul nu comunica. Fecioara comunica, este atat de grijulie si da in extrema cealalta.

Nu o face din rautate ci vrea sa faca un lucru bun. Capricornul este mut ca si Taurul: nu comunica in relatia. Nu spune niciodata „Te iubesc”, nu spune nimic despre iubire. Este prea timid.



Racul, Balanta, Capricornul si Berbec se inteleg foarte bine dar se si cearta. Leul si Varsatorul au de asemenea o relatie buna.

Leii sunt inca tensionati. Au avut probleme de identitate sociala: „Am fost cineva, iaca ne-am prabusit”. Abia de acum se aseaza lucrurile pentru ei. Leul are suportul familiei si asta e cel mai important. De fapt l-a avut intotdeauna, dar nu l-a vazut.

Sursa: kfetele.ro