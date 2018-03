Traian Băsescu, scandal cu Liviu Mihaiu: "Slugile lui Vîntu rămân ceea ce sunt". "Decât slugile Securităţii mai bine angajat la mogul"

"Niciodată nu l-am cunoscut pe Silvian Ionescu până când am venit la PD și nu am avut niciodata șefi din Securitate pentru că nu am lucrat cu Securitatea la Anvers", a afirmat Traian Băsescu numindu-l pe Mihaiu "mitoman".

Discuția a degenerat, iar cei au schimbat cuvinte dure și acuzații. "Domnul Liviu este unul pentru care Sorin Ovidiu Vîntu a plătit un milion de euro. Slugile lui Vîntu răman ceea ce sunt", a spus fostul președinte. "Decât slugile Securității mai bine angajat la mogul", a replicat Liviu Mihaiu.