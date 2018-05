Tribunalul Bucureşti trimite dosarul Microsoft II înapoi la DNA. Decizia nu este definitivă

Judecătorii Tribunalului Bucureşti vor restitui dosarul Microsoft II, prin care Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată în luna februarie 2018, pentru fapte de corupţie. Decizia magistraţilor poate fi contestată de către procurori.



„În perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, reprezentanţii Guvernului României (Nica Dan, în calitate de ministru al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, Ţicău Silvia Adriana, în calitate de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, respectiv de ministru al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi Athanasiu Alexandru, în calitate de ministru al educaţiei şi cercetării), au iniţiat şi susţinut după caz, proiectele Hotărârilor de Guvern nr.1473/11.12.2003, nr.470/01.04.2004 şi nr.1778/21.10.2004, prin care s-a aprobat încheierea între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers a contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO/15.04.2004, referitor la produsele Microsoft, respectiv s-a aprobat extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe şi pentru produsele educaţionale Microsoft. În scopul de a favoriza Fujitsu Siemens Computers prin evitarea organizării unei licitaţii publice, în cuprinsul Hotărârilor de Guvern menţionate s-a invocat, în mod nereal, calitatea acestei firme de unic distribuitor pentru licenţele Microsoft”, au precizat procurorii DNA, la acel moment.

Sursa citată a mai precizat că, în perioada mai – decembrie 2014, prin subcontractarea succesivă în mod fictiv a unor servicii de consultanţă, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd).



„Persoanele implicate în operaţiunile privind disimularea originii ilicite a sumei totale de 22.787.515 USD, reprezentând o parte din folosul patrimonial necuvenit obţinut din infracţiunea de abuz în serviciu de către Fujitsu Siemens Computers, au fost inculpaţii Florică Claudiu Ionuţ şi Pescariu Dinu Mihail, acesta din urmă fiind şi beneficiarul final al unei părţi din această sumă. Prin contribuţia la înfiinţarea firmelor offshore Profinet AG şi Slytehrin Marketing Ltd, precum şi la încheierea contractelor fictive de prestări servicii dintre Fujitsu Siemens Computers şi Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG şi Slytehrin Marketing Ltd, inculpaţii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare menţionate, care nu s-ar fi putut realiza în lipsa acestor elemente”, a mai arătat DNA.