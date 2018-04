Tristeţe printre iubitorii desenelor animate. A murit maestrul "anime", Isao Takahata

Studioul a precizat într-un comunicat că Takahata a decedat la primele ore ale zilei de joi într-un spital din Tokyo din cauza cancerului pulmonar.



Născut în 1935 în Ujiyamada (astăzi Ise) din prefectura Mie, la aproximativ 450 de kilometri sud-vest de Tokyo, Isao Takahata şi-a început cariera în studiourile de animaţie Toei, în 1959. Aici l-a întâlnit pe Hayao Miyazaki, cu care a colaborat îndeaproape o lungă perioadă de timp, în special la crearea unor seriale difuzate la televiziune.



Realizatorul, pasionat de literatura franceză şi în special de Jacques Prévert, a pus bazele studioului de animaţie japonez Ghibli, în 1985, împreună cu Miyazaki, discipolul, colaboratorul, dar şi rivalul său.



Prima şi cea mai importantă realizare a sa a fost "The Grave of the Fireflies" (1988), o dramă ce spune povestea a doi orfelini din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru acest film de animaţie bazat pe romanul cu acelaşi nume semnat de Akiyuki Nosaka, Takahata a fost premiat în 1989, în cadrul Blue Ribbon Awards şi în 1994, la Chicago International Children's Film Festival.



Regizorul, producătorul şi scenaristul Takahata a creat, printre altele, "Only Yesterday" (1991), pelicula premiată "Pom Poko (1994), "My Neighbors the Yamadas" (1999) şi "The Tale of the Princess Kaguya" (2013), nominalizat în 2014 la Premiile Oscar.