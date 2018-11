Tu ştii care sunt drepturile copilului tău?

Drepturile copiilor sunt pur si simplu drepturile omului, dar pentru copii. Conventia Natiunilor Unite privind drepturile copilului din 1989 este un acord juridic international (sau „tratat") care recunoaste drepturi specifice pentru copii.



Aceste drepturi trebuie sa le aiba fiecare copil. Toti copiii au aceleasi drepturi. Ele sunt enumerate in Conventia privind drepturile copilului si aproape fiecare tara a acceptat sa le respecte in practica, arata organizatia UNICEF. In opinia acesteia, toate drepturile sunt legate si toate sunt la fel de importante – nu pot fi luate de la copii.



Conventia privind drepturile copilului stabileste aceste drepturi in 54 de articole si intr-un set de „protocoale optionale" care enumera drepturi suplimentare. Conventia se bazeaza pe patru principii generale: nediscriminarea (articolul 2), interesul superior al copilului (articolul 3), dreptul la viata, supravietuirea si dezvoltarea (articolul 6) si dreptul de a fi ascultat si luat in serios (Articolul 12).



UNICEF este singura organizatie numita in mod specific in Conventie ca sursa de asistenta si consultanta pentru experti.



Potrivit declaratiei sale de misiune, „UNICEF este ghidata de Conventia privind drepturile copilului si se straduieste sa stabileasca drepturile copiilor ca principii etice durabile si standarde internationale de comportament fata de copii".



Incalcari comune privind drepturile copiilor



Copiii au dreptul de a fi iubiti.

Copiii au dreptul sa fie fericiti.

Copiii au dreptul sa aiba prieteni.

Copiii au dreptul sa aiba jucarii

Copiii au dreptul sa faca greseli.

Cu drepturi provin responsabilitati.

Unele drepturi sunt mai importante decat altele.

Conventia este un instrument util pentru a controla comportamentul copiilor la scoala.

Conventia le spune copiilor cum sa se comporte fata de ceilalti copii.

Conventia este un document Unicef.

Cand impliniti 18 ani, aveti noi drepturi ale omului, care sunt doar pentru adulti.



Citeste continuarea pe superbebe.ro