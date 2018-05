Tudorel Toader: Preşedintele nu poate organiza un referendum să întrebe dacă respectăm sau nu decizia CCR

"Nici preşedintele, nici Parlamentul, nici Guvernul, nimeni, nu poate organiza un referendum având ca obiect întrebarea următoare: Respectăm sau nu respectăm decizia Curţii? Se poate discuta despre statutul procurorului, dar despre decizie nu putem discuta. O punem în executare", a declarat Tudorel Toader, la România TV.

De asemenea, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seară, făcând referire la o presupusă declaraţie de independenţă a unor procurori din Ministerul Public, că ceea ce fac aceştia acum poate fi interpretat ca o presiune asupra Curţii Constituţionale "să aibă în vedere cum şi cât motivează decizia".

"Ce fac procurorii acum poate fi interpretată ca o presiune asupra Curţii să aibă în vedere cum şi cât motivează decizia. (...) Faptul că ar fi trebuit mai demult declanşată această procedură, sunt convins şi eu, dar nu eram eu mai demult. Eu am făcut o evaluare anul trecut în martie şi am spus că sunt motive, motive şi că nu e momentul declanşării procedurii. Pentru că nimeni, societatea, nu vedea realiatea din DNA atât de bine ca astăzi, nici astăzi nu vedem complet că nu ştim totul, dar oamenii nu vedeau acaestă realitate intolerabilă într-un stat de drept. Acuma s-au creat premisele cererii de revocare şi acuma Curtea Constituţională a dat această decizie", a declarat Tudorel Toader, la România Tv.



Reacţia ministrului Justiţiei vine după ce, pe o pagina de Facebook aparţinând lui Andrei Lex, a fost distribuită o ”declaraţie de principiu”, atribuită unor procurori din Ministerul Public, în care se comentează decizia Curţii Constituţionale şi se afirmă că ”ministrul Justiţiei nu are şi nu va avea nicio implicare şi niciun rol în activitatea profesională”, acest lucru fiind în competenţa Consiliului Superior al Magistraturii. La finalului acestei postări, este o listă cu numele a 500 de procurori, atât din structura centrală DNA, dar şi judecători, fără însă vreun fel de semnătură olografă a vreunuia dintre aceştia. Printre cei enumeraţi se află şi numele Alexandrei Lăncrănjan, cea care îl anchetează pe liderul PSD, Liviu Dragnea, dar şi alte nume.



Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.



Curtea Constituţională a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.



"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.