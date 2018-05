Tulburător! Ultima imagine cu Mădălina în viaţă, chiar înainte de tragedia din Zalău

Sora Mădălinei a găsit puterea să vorbească despre cea care a fost totul pentru ea.

„Nu știu cum să vă spun...era totul pentru mine. Noi am fost două surori, nu am mers nicăieri una fără alta, hainele mereu le-am purtat la fel, am vorbit, am inut legătura...Eram foarte bucuroasă că trebuia să avem festivitatea în aceeași zi și le-am zis părinților să meargă la ea, că ea e mai departe...că la mine au mai fost și alte dăți. Era prima pe facultate cu media 10 pe linie...

Așa a dat Dumnezeu, nu se va mai întoarce niciodată..Eu cred că nu a văzut, nu știu ce s-a putut întâmpla, nouă ne-a zis un bărbat de acolo atunci când am mers la morgă, că nu mergea semnalul luminos de acolo. Numai Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Nu știu de ce au ales calea aia, acolo le-a fost dat să moară...

Ultima dată am vorbit cu ea ieri la 11, mi-a zis că e gata festivitatea și că o să vină acasă...am o singură poză cu ea, e ultima pe care mi-a trimis-o..." a spus sora Mădălinei, cu ochii în lacrimi, pentru Observator.

Patru studente și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de tren. Singura supraviețuitoare este șoferița, căreia i se va întormi dosar penal pentru ucidere din culpă.

Fetele moarte în accidentul din Sălaj erau studente. Se întorceau de la balul de absolvire